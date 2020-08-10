Dnestr.TV

 
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Ау, люди! Работа ищет вас!

Ау, люди! Работа ищет вас!

Вопрос трудоустройства, пожалуй, один из самых актуальных на сегодня.
Ситуацию в Приднестровье регулярно отслеживают центры социального страхования и социальной защиты городов и районов республики.

На сегодняшний день наибольший дефицит кадров испытывают сферы промышленности, здравоохранения и строительства, сельского хозяйства и образования.

Наиболее востребованы на рынке труда квалифицированные рабочие: швеи, водители, повара, строители, пожарные, кондукторы, штукатуры-маляры. Не менее востребованы специалисты и служащие: врачи, медицинские работники среднего и младшего звена, служащие МВД, учителя и воспитатели.

Информация по Тирасполю и Бендерам о потребности организаций в работниках по состоянию на 10.08.2020г.

Тирасполь

РАБОЧИЕ

- швея - 145 вакансий

- ученик швеи - 25 вакансий

- повар - 23 вакансий

- кондуктор - 15 вакансий

- водитель категории д,в,с,е - 12 вакансий

- комплектовщик - 10 вакансий

- штукатур-маляр - 10 вакансий

CПЕЦИАЛИСТЫ

- оператор - 30 вакансий

- пожарный - 15 вакансий

- контролер - 15 вакансий

- бухгалтер - 14 вакансий

Бендеры

РАБОЧИЕ
- швея - 164 вакансий

- ученик швеи - 50 вакансий

- повар - 22 вакансий

- оператор телекоммуникаций - 20 вакансий

- водитель такси - 20 вакансий

- штукатур-маляр - 10 вакансий

- пожарный - 10 вакансий

CПЕЦИАЛИСТЫ

- милиционер - 55 вакансий

- участковый - 35 вакансий

- врач - 27 вакансий

- врач выездной бригады - 14 вакансий

- врач-терапевт - 11 вакансий

- милиционер-водитель - 10 вакансий

- военнослужащий по контракту - 10 вакансий

- медсестра - 10 вакансий

- инспектор дорожного движения - 10 вакансий

- военнослужащий - 10 вакансий

Ау, люди! Работа ищет вас!

Ау, люди! Работа ищет вас!

Ау, люди! Работа ищет вас!

Самая востребованная вакансия - швея, более 300 человек требуются по Тирасполю и Бендерам. Их зарплаты варьируются от 3 000 до 5 000 рублей. Ученикам швеи предлагают стипендии от 1 400 рублей.

Исходя из последних данных по Бендерам наблюдается острая нехватка сотрудников милиции - более 100 человек. Востребована вакансия участковый-милиционер (35 человек) с зарплатой 3 800 рублей. Не хватает 55 милиционеров с предлагаемой заработной платой в 3 000 рублей.

Самая низкая оплата труда составляет в среднем 1 500 рублей ПМР. Самую высокую, пожалуй, можно отметить в Слободзее. Там организация "ТИРНИСТРОМ" ищет заместителя директора по строительству с заработной платой в 10 000 рублей ПМР. А инженеру-проектировщику, на этом же предприятии, предлагается зарплата в 5 000 рублей.

От 5 000 до 10 000 рублей ПМР предлагается зарплата военнослужащим по контракту в Оперативной Группе Российских Войск.

В ГУ Республиканской туберкулёзной больнице в г. Бендеры открыты 3 вакансии на должность врача-лаборанта и 7 должностей врача-фтизиатра с заработной платой в 8 700 рублей.

В Бендерах ООО "Стогор" заинтересован в прорабе с зарплатой в 7 200 рублей и в энергетике, которому обещают заработную плату 6 000 рублей.

В Тирасполе ООО"Иннова" ищет монтажников, маляров-штукатуров, кровельщиков, каменщиков, бетонщиков и других специалистов. Строителям предлагают зарплаты от 3 500 до 7 000 рублей.

Из опубликованных вакансий самые низкие заработные платы - от 1 300 рублей до 2 000 рублей ПМР предлагают: акушеркам (1 500 руб.), санитаркам(1 800 руб.), медсестрам (1 842 руб.), воспитателям - (от 1 300 руб.)

На сайте Единого Государственного Фонда Социального Страхования можно найти подробную информацию обо всех рабочих местах (вакантных должностях) по всем городам и районам Приднестровья.


  • Вчера, 20:18
  • DTV
  • Просмотров: 158
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