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В Волгограде взорвалась газовая заправка, есть пострадавшие (ВИДЕО)

В Волгограде взорвалась газовая заправка, есть пострадавшие (ВИДЕО)

10 августа, в 12:40 по местному времени, в Тракторозаводском районе Волгограда взорвалась заправка. Как рассказали очевидцы, столб огня и дыма достигал, примерно, 9-этажного здания.

Как сообщили «Блокноту Волгограда» в облздраве, на данный момент известно о семерых пострадавших: один в тяжелом состоянии доставлен в больницу №25. Пока информации о погибших не поступало.

- На данный момент на месте пожара работают 5 автомобилей скорой помощи, в том числе, один реанимобиль и два автомобиля волгоградской неотложки. На данный момент 7 пострадавших. Одного в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу №25. Состояние остальных пострадавших уточняется на месте и будет принято решение о необходимости госпитализации. О пострадавших пожарных данных нет, - рассказали в ведомстве.

ЧП произошло на газовой заправке «Газпрома» - «ГЭС Поволжье», расположенной по адресу проспект Ленина, 124а.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/pri-vzryve-na-zapravke-gazprom-v-volgograde-postra-1252605



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