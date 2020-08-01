10 августа, в 12:40 по местному времени, в Тракторозаводском районе Волгограда взорвалась заправка. Как рассказали очевидцы, столб огня и дыма достигал, примерно, 9-этажного здания.
Как сообщили «Блокноту Волгограда» в облздраве, на данный момент известно о семерых пострадавших: один в тяжелом состоянии доставлен в больницу №25. Пока информации о погибших не поступало.
- На данный момент на месте пожара работают 5 автомобилей скорой помощи, в том числе, один реанимобиль и два автомобиля волгоградской неотложки. На данный момент 7 пострадавших. Одного в тяжелом состоянии эвакуировали в больницу №25. Состояние остальных пострадавших уточняется на месте и будет принято решение о необходимости госпитализации. О пострадавших пожарных данных нет, - рассказали в ведомстве.
ЧП произошло на газовой заправке «Газпрома» - «ГЭС Поволжье», расположенной по адресу проспект Ленина, 124а.