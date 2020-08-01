Инициаторы выдвинули три требования, среди которых - объявление Тихановской президентом и освобождение политзаключенных. Во вторник, 11 августа, в Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и другие источники.
"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.
Инициаторы забастовки выдвинули три требования:
- Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь - Освобождение всех политических заключенных - Проведения новых честных выборов.
Отмечается, что забастовка - это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а "уволить всех невозможно".
Участников протеста призывают делиться фотографиями бастующих коллективов. "Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", - призвали организаторы, передает korrespondent.net.
Они также отметили, что согласно опросу, проведенному на Telegram-канале, более 2/3 белорусов готовы не выйти на свои рабочие места.
Как сообщалось, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.
Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента. korrespondent.net