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В Беларуси анонсирована масштабная забастовка

В Беларуси анонсирована масштабная забастовка

Инициаторы выдвинули три требования, среди которых - объявление Тихановской президентом и освобождение политзаключенных.
Во вторник, 11 августа, в Беларуси запланирована крупная забастовка, которую инициировали участники акций протеста. Об этом сообщил Telegram-канал Nexta и другие источники.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка - это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", - говорится в сообщении.

Инициаторы забастовки выдвинули три требования:

- Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
- Освобождение всех политических заключенных
- Проведения новых честных выборов.

Отмечается, что забастовка - это законный и прописанный в Конституции вид протеста, поэтому задержать за него не могут, а "уволить всех невозможно".

Участников протеста призывают делиться фотографиями бастующих коллективов. "Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", - призвали организаторы, передает korrespondent.net.

Они также отметили, что согласно опросу, проведенному на Telegram-канале, более 2/3 белорусов готовы не выйти на свои рабочие места.

Как сообщалось, накануне забастовку объявили работники Белорусского металлургического завода.

Напомним, вечером 10 августа Беларусь накрыла очередная волна протестов несогласных с результатами выборов президента.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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