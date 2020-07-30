Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус посоветовал странам брать пример с Новой Зеландии в вопросах борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
По его словам, некоторые страны в регионе реки Меконг, многие островные государства в Карибском море и Тихом океане, а также Руанда и Новая Зеландия смогли пресечь распространение вируса на раннем этапе, передает iz.ru
Как пишет «Интерфакс», особенно Гебрейесус выделил Новую Зеландию, отметив старания местного правительства в борьба с пандемией. Глава ВОЗ также напомнил, что в Новой Зеландии уже более 100 дней не наблюдают новых случаев заражения коронавирусом.
11 августа Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 20 млн человек.