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Трамп заявил о желании пригласить Путина на саммит G7

Трамп заявил о желании пригласить Путина на саммит G7

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина на саммите G7. Об этом сообщает eadaily.com ссылаясь на RT.

«Я непременно пригласил бы его на встречу. Думаю, что он является очень важным фактором. Мы пригласим лидеров, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашения», — ответил Трамп на соответствующий вопрос на брифинге в Белом доме.

Политик уточнил, что встреча «Большой семёрки» может пройти после выборов президента США.

Ранее, как уже сообщало EADaily, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится присоединиться к «Семерке» (G7), возродив тем самым «Группу восьми» (G8), поскольку удовлетворена эффективностью работы в формате «Большой двадцатки». Так он прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что он «не видит шансов» для российского членства в этой группе стран из-за воссоединения Крыма с РФ, а также пока не будет урегулирована ситуация на востоке Украины.
eadaily.com
  • Сегодня, 08:46
  • DTV
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