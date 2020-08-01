Сегодня в Правительстве представили Электронную школу Приднестровья, созданную на базе образовательной платформы Moodle. Именно она послужит основой для проведения онлайн-обучения в республике. Доступ к ресурсу не ограничивается компьютером, войти в личный кабинет можно как с планшета, так и со смартфона.
Как сообщает пресс-служба Правительства, виртуальная обучающая среда объединяет более 30 учебных направлений по школьным предметам, содержит материалы, соответствующие государственным образовательным стандартам. В архиве порядка 400 учебников с 1-го по 11-й класс на трех государственных языках.
Учебники адаптированы для онлайн-обучения
Министр просвещения Алла Николюк рассказала, что учебные материалы разработаны в соответствии с возрастом школьников и адаптированы для онлайн-обучения. На данный момент в базу данных загружено 3,2 тыс. уроков из 3,5 тыс. подготовленных. И это объем информации только для первой четверти. В октябре в соответствии с планом-графиком завершится загрузка обучающих материалов для работы во второй четверти, пишет novostipmr.com.
Электронная обучающая среда станет удобной базой для получения информации как для учеников, так и для учителей. Особенно это актуально для молодых педагогов. Между тем преподаватель может и самостоятельно подготовить учебные материалы и тестовые задания. Для этого на интернет-ресурсе предусмотрены соответствующие технические возможности. Доступны конструкторы тестов и функция для создания видеоуроков.
Кроме того, электронная школа позволяет проведение онлайн-уроков. Сегодня для участников презентации провели онлайн-урок математики, в ходе которого учитель напрямую общался с аудиторией и показывал в режиме реального времени демонстрационные материалы, поясняя их.
Обучение будет проходить в соответствии со школьным расписанием
Сам онлайн-урок будет длиться не более 20 минут, а основное внимание будет уделено новому материалу. Затем школьник знакомится с указанными учебными пособиями или выполняет задание.
«Так не будет, когда все уроки в онлайн-режиме, это ни к чему. На онлайн-урок учитель будет идти в том случае, когда тема сложная, когда нужно живое присутствие детей и учителя. Есть и уроки, где этого не требуется, поэтому тратить время учеников и преподавателей не нужно, а будет отослан школьнику готовый базовый материал, к которому учитель может добавить свои задания», - пояснила профильный министр.
Домашние задания
Домашняя работа будет выполняться либо в тетради, либо в программе Word, затем фото или текстовый документ направляются в личный кабинет учителя. Оценки также выставляются в рамках электронной платформы. Причем предусмотрено как автоматическое выставление оценок после тестирования, так и традиционное, самим педагогом.
Схитрить нерадивым ученикам не удастся, поскольку программа не только отображает присутствующих на уроке, но и позволяет учителю отследить, какие учебные материалы изучает ребенок, и его активность.
Обучение педагогического состава работе в новой программе будет проходить в два этапа
В первую очередь необходимые знания и навыки получат школьные методисты, которые на втором этапе обучат коллег на местах. Кроме всего прочего, будет подготовлена пошаговая инструкция.
Отдельное внимание уделили вопросу администрирования и безопасности
Для бесперебойной работы образовательной платформы будет использоваться сервер ЗАО «Интерднестрком», именно их специалисты обеспечат реализацию технической части работы. Администрирование самой платформы будут осуществлять специалисты Министерства просвещения.
Председатель Правительства Александр Мартынов отметил, что к октябрю, когда закончатся работы по подведению оптоволокна в школы, будет проведена модернизация компьютерной техники и получен первый опыт применения онлайн-платформы, Приднестровье сделает большой шаг вперед в части развития образования.
«Всё это делается с одной основной целью – сохранение здоровья как ученикам, так и педагогам в условиях не только риска распространения коронавирусной инфекции, но и сезонных вспышек гриппа или иных заболеваний. Такой подход позволит нам быть гибче, вовремя среагировать и уйти в онлайн-режим и не допустить массового заражения наших граждан», - подчеркнул глава Правительства. novostipmr.com