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В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка

В США полицейские попытались надеть наручники на восьмилетнего ребенка

Американское издание Miami Heraldобратило внимание на инцидент с задержанием в штате Флорида на юго-востоке США 8-летнего мальчика, на которого полиция пыталась надеть наручники.

Как отмечает издание, запечатленный на кадрах инцидент в начальной школе произошел еще в 2018 году. Стражи порядка были вызваны в учебное заведение после того, как один из учащихся ударил учителя в грудь, передает ria.ru

Прибывшая полиция пыталась надеть на плачущего ребенка наручники, как это видно на опубликованной газетой видеозаписи. Кроме того, как видно на кадрах, полицейские сказали мальчику, что он отправится в тюрьму. Газета отмечает, что мальчику было предъявлено обвинение в совершении преступления, текущее состояние дела неизвестно.

Бэнджамин Крэмп, адвокат семьи афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в конце мая от рук полиции в американском Миннеаполисе, также обратил внимание на данный инцидент.

"Невероятно! Полиция Ки-Уэста использовала тактику "воспитание испугом" в отношении 8-летнего мальчика с особыми потребностями", - написал Крэмп в Twitter.

Адвокат указал, что полиция "сочла уместным надеть наручники и перевезти в тюрьму для взрослых" ребенка, рост которого составлял примерно метр. "Он был так мал, что наручники спали с его запястий", - подчеркнул Крэмп.


ria.ru
  • Сегодня, 15:32
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