Руководитель ведомства Кристина Албул провела совещание с главными внештатными специалистами в области социально-значимых заболеваний. На повестке дня – перечень медикаментов, предоставляемых пациентам, которые обладают правом бесплатного лекарственного обеспечения.
«Сложилась ситуация, когда врач в целях эффективного лечения назначает препарат, которого нет в списке жизненно-важных лекарственных средств. Пациентам приходится приобретать их самостоятельно. Как правило, это дорогостоящие лекарства. От граждан поступает много обращений и жалоб», - отметила Кристина Албул.
Глава ведомства предложила пересмотреть перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые выдаются гражданам для амбулаторного лечения бесплатно. Это препараты для лечения больных эндокринной патологией, онкологическими, психоневрологическими заболеваниями и заболеваниями нервной системы и тд. Специалисты должны изучить имеющиеся в мировой практике стандарты лечения и соотнести прописанные медикаменты с действующим перечнем. Отказ от устаревших, малоэффективных позиций позволит сэкономить средства и обеспечить приобретение хотя бы части новых лекарств, сообщается на сайте ведомства.
«Задача такая – назначать схемы лечения, применяемые во всем мире и обеспечить лекарствами больных, исходя из наших возможностей. Экономя какую-то сумму, мы сможем заложить средства для определенного числа пациентов», - считает министр.
Специалисты полагают, что бесплатными лекарствами нужно обеспечивать ту категорию больных, которые действительно в этом нуждаются – не из-за известности медикаментов, а при наличии показаний, после стационарного наблюдения и по решению врачебной комиссии. Таким образом, будет применяться индивидуальный подход к каждому пациенту. Врачи пересмотрят действующие приказы по лекарственным средствам при социально-значимых заболеваниях и представят свои предложения с расчетами в недельный срок.
В рамках встречи также коснулись фармаконадзора. Кристина Албул напомнила, что в целях действенного лечения и рационального распределения бюджетных средств в нынешнем году планируется ввести заполнение листов побочных или нежелательных реакций на лекарственное средство. Это позволит систематизировать сведения о медико-фармацевтической продукции и проанализировать ее терапевтический эффект. В будущем, данные сведения будут использоваться при проведении тендеров на закупку препаратов.
«Если врач хочет работать эффективно и видеть результат от своего лечения – он будет заполнять данные листы», - считает главный онколог Алина Андреева. minzdrav.gospmr.org