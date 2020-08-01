За прошедшие семь месяцев текущего года инфляция в Приднестровье составила немногим более одного процента. В сводном индексе потребительских цен за январь-июль 2020 года более всего подорожали продовольственные товары – более двух процентов. Тарифы на услуги увеличились почти на два процента, а непродовольственные товары даже упали в цене на полпроцента, пишет newspmr.com.
Такие данные представила Государственная служба статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Если брать отдельно, месяц июль по отношению к июню 2020 года, то здесь в республике наблюдалась практически однопроцентная дефляция. Индекс цен на продовольственные товары составил 97,90%, на непродовольственные товары – 100,10%, тарифов на услуги – на 99,96%. Сводный индекс потребительских цен (инфляция) в июле остановился на отметке 99,16% по отношению к предыдущему месяцу.