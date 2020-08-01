В Бендерах в микрорайоне «Солнечный» появится новый сквер. Территория спортплощадки, которая была здесь когда-то, больше похожа на заброшенный пустырь. Разбитый асфальт, ржавые рукоходы, давно потухшие фонари. По словам жителей микрорайона, местность давно требовала благоустройства. Депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №1 Александр Коршунов совместно с городскими властями решил обустроить территорию сквера, передает пресс-служба ВС ПМР.
«Мы планируем здесь парковую зону, которая будет и для молодёжи, и для людей взрослого поколения. Верхний ярус мы планируем под спортивную зону: будет футбольное поле, волейбольное поле, воркаутовская площадка. Средняя зона, это пешеходная больше для прогулок, для бесед, для встреч. И нижняя зона - это детские городки и амфитеатр для проведения праздников», – рассказал депутат Верховного Совета ПМР по избирательному округу №1 Александр Коршунов.
Работы по благоустройству территории под новый сквер в микрорайоне «Солнечный» уже начались. Строительная техника расчищает территорию, снесены устаревшие турники и спортивные снаряды, проводятся ландшафтные работы, подготовлены подъездные пути для техники, которая будет прокладывать коммуникации и тропинки из тротуарной плитки.
В этом году на строительство нового сквера выделили 1 млн. рублей. В планах сделать новые игровые зоны, спортивные площадки, а также обустроить места для отдыха. А ещё в новом сквере будут проводить уроки физкультуры для учеников бендерской школы №16. Проект основательный, поэтому строительство нового сквера на «Солнечном» продолжатся и в следующем году.
«Зелёную зону мы будем увеличивать, потому что мы видим, что деревья есть, но их очень мало. Пешеходные зоны будут формироваться. Будем укладывать тротуарную плитку, освещать территорию, то есть проект масштабный. Надо понимать, что этот проект за один год нельзя реализовать он слишком масштабный. Думаю, что за 2-3 года проект будет закончен», – отметил Александр Коршунов.
Микрорайон «Солнечный» один из самых больших в Бендерах. Он находится в центральной части спального района, там проживает около 10 тысяч человек. Когда откроется новый сквер, мамам с детьми и другим жителям микрорайона не придётся ездить в другие части города, чтобы погулять и покататься на каруселях и аттракционах.