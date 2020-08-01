В Затоке Одесской области полицейские применили спецсредства и жестоко избили людей. Драка произошла в палатке с продовольственными продуктами.
Полицейские избили людей дубинками и применили газовый баллончик. Как видно на видео, копы группой били мужчину, который уже был на полу, передает tsn.ua В пресс-службе полиции об инциденте узнали от ТСН.ua. Они пообещали сообщить в ближайшее время, что же стало причиной конфликта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе инспекторы патрульной полиции безосновательно избили дубинками и ногами мужчину. В начале 2019 инспекторы УПП во время ночного дежурства в одном из городских дворов обнаружили девушку и мужчину, которые ссорились между собой. По требованию полицейских предоставить документы, удостоверяющие личность, одессит ответил отказом. Между ним и патрульными начался конфликт.