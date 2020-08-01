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Координационный совет: экономика, финансы и исполнение антикризисного закона

Координационный совет: экономика, финансы и исполнение антикризисного закона

Традиционно открыл Координационный совет доклад о положении дел в экономике. Как рассказала замминистра экономического развития Мария Глушкова, показатели за июль близки к июньским значениям – отклонения в пределах 0,7%, отставание от показателя прошлого года сформировалось в пределах 20%. Основным фактором изменения совокупной динамики является ритмичность работы ОАО «ММЗ». После достигнутого в июне месячного внутригодового максимума, в июле объем производства стабилизировался на отметке 276,2 млн руб., снизившись на 4,4% к уровню июня, сообщает пресс-служба Правительства.

«Без учета параметров ММЗ совокупный показатель выпуска по остальным предприятиям превысил июньскую отметку на 2,4%, а отставание от прошлого года сложилось в пределах 7,7%. При этом следует отметить превышение июньских параметров в машиностроении - на 3,8%, промышленности строительных материалов - на 27,9%, в пищевой промышленности на 1,8%. «Вестра» и «Софтшуз» показали наращивание производства по итогам июля, «Тиротекс» превысил на 20% прогнозные оценки, которые давали в июне», - рассказала замминистра.

По прогнозам на август ожидается прирост объемов производства на 3% (без учета черной металлургии). Что касается экспорта, то он сформировался в пределах показателей июня и прирост составил 6%. По импорту – увеличились поставки во всех отраслях промышленности. Это значит, что предприятия готовы наращивать производства.

«Хочу напомнить, что Правительство приступило к процедуре формирования бюджета на следующий год. Не смотря на сложности в экономике, бюджет планируется представить в такой же структуре, как и в этом году, то есть с элементами бюджета развития - с ключевыми программами, связанным с развитием. Поэтому рабочей группе необходимо уложиться в сроки в части прогноза основных макропоказателей, чтобы мы могли понимать, каковы у нас параметры прогнозные для планирования бюджета. От макробюджетных параметров, показателей в экономике будет очень многое зависеть», - нацелили специалистов профильного ведомства Глава Правительства

Далее первый Вице-премьер рассказала о производимых выплатах. Так, в июле были профинансированы все направления в полном объеме. В плановом режиме начато исполнение обязательств в августе. Кроме того, Татьяна Кирова рассказала, что отпускные педагогам были выплачены практически полностью – 67 млн, до конца августа государство на эти цели потратит еще 4,5 млн рублей. В полном объеме финансируются и все мероприятия, связанные с антикризисным законодательством, а также направляются средства на мероприятия по борьбе с пандемией

Также с рамках Координационного совета Премьеру доложили и об исполнении антикризисного законодательства. Как рассказал первый замминистра по социальной защите и труду, всего на пособия индивидуальным предпринимателям было направлено почти 25 млн рублей. Всего удовлетворено 22 933 заявки. Что касается выплат по оплате времени простоя в размере 50% МРОТ организациям, которые приостановили деятельность в условиях чрезвычайного положения и карантина, из 137 заявок 121 обработана и 92 удовлетворены. В работе находятся еще 16 заявок от предприятий.

«По обеспечению продуктовыми наборами. За период марта – июня все было выдано заявителям. За исключением детей инвалидов, которые посещают центры дневного пребывания и школы. Здесь были подготовлены изменения в закон, который был подписан Президентом. Через некоторое время будут выплачены компенсации или розданы продуктовые наборы за периоды, установленные законом», - подытожил Олег Федотов.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:50
  • DTV
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