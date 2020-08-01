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Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

Авиавласти Турции ввели ограничения на перевозку ручной клади при перелетах в республику

Главная дирекция гражданской авиации Турции ввела ограничения на перевозку ручной клади во время авиаперелетов в республику. Об этом говорится в циркуляре турецкого ведомства, поступившем во вторник в распоряжение ТАСС.

"Для провоза в салоне самолета не допускается ручная кладь, за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота. Для провоза в салоне допускаются рюкзаки и наплечные сумки, которые по размеру сопоставимы с женскими сумочками", - подчеркивается в документе.

В Главной дирекции гражданской авиации Турции утверждают, что данные ограничения были введены для того, чтобы "пассажиры могли поддерживать социальное расстояние во время посадки и высадки, а также чтобы бортпроводникам не приходилось касаться багажа".

Между тем в конце мая основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines, объявив о начале внутреннего авиасообщения с 4 июня, заявил, что пассажиры не смогут перевозить в салоне самолета ручную кладь, а рассчитанные на данный вид багажа восемь килограммов будут добавлены к основному весу багажа. В самолет будет разрешено брать только ручные сумки.

tass.ru

  • Сегодня, 07:54
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