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Житель Бендер пострадал в ДТП на трассе Кишинев-Сороки

Житель Бендер пострадал в ДТП на трассе Кишинев-Сороки

Ночью, 12 августа в Молдове на трассе Кишинёв-Сороки произошла крупная авария. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение трёх грузовиков с прицепами.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в экстренную службу 112 поступил 11 августа в 22.36.

Прибыв на место происшествия спасатели установили, что столкнулись три грузовика с прицепами. Два из них — грузовик DAF и грузовик Volvo — после аварии загорелись.

Пожарным удалось локализовать огонь в 23.37. После того как огонь был потушен, спасатели промыли трассу.

По данным ГИЧС, 58-летний водитель Volvo получил различные травмы, его доставили в районную больницу.

По информации местного издания observatorul.md, две фуры направлялись в сторону Сорок. Водитель (33), управлявший второй фурой, решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с третьим грузовиком. Спровоцировавший аварию водитель погиб, сгорев живьем, а два других водителя госпитализированы.

Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.

Полиция подтвердила гибель одного из водителей. 32-летний мужчина на грузовике DAF ехал со стороны Кишинева в Сороки, на перекрестке у села Раковец, не убедившись в безопасности манёвра, пошел на обгон другого грузовика той же марки, за рулем которого находился 50-летний житель Бендер, передает esp.md.

В момент обгона навстречу двигался Volvo с прицепом, за рулем которого находился 58-летний житель села Кишкарены Сынжерейского района.

Не сумев избежать столкновения, грузовик DAF лоб в лоб столкнулся с Volvo, зацепив по касательной топливный бак грузовика Volvo.

После столкновения оба грузовика вспыхнули, а третий грузовик DAF вылетел за пределы проезжей части. Водитель грузовика DAF, который предположительно виновен в столкновении, оказался заблокирован и погиб, а водителю грузовика Volvo помог быстро выбраться из машины находившийся поблизости экипаж пограничной полиции. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.

Житель Бендер пострадал в ДТП на трассе Кишинев-Сороки
esp.md
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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