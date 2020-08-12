Ночью, 12 августа в Молдове на трассе Кишинёв-Сороки произошла крупная авария. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошло столкновение трёх грузовиков с прицепами.
Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в экстренную службу 112 поступил 11 августа в 22.36.
Прибыв на место происшествия спасатели установили, что столкнулись три грузовика с прицепами. Два из них — грузовик DAF и грузовик Volvo — после аварии загорелись.
Пожарным удалось локализовать огонь в 23.37. После того как огонь был потушен, спасатели промыли трассу.
По данным ГИЧС, 58-летний водитель Volvo получил различные травмы, его доставили в районную больницу.
По информации местного издания observatorul.md, две фуры направлялись в сторону Сорок. Водитель (33), управлявший второй фурой, решил пойти на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с третьим грузовиком. Спровоцировавший аварию водитель погиб, сгорев живьем, а два других водителя госпитализированы.
Правоохранители расследуют обстоятельства ДТП.
Полиция подтвердила гибель одного из водителей. 32-летний мужчина на грузовике DAF ехал со стороны Кишинева в Сороки, на перекрестке у села Раковец, не убедившись в безопасности манёвра, пошел на обгон другого грузовика той же марки, за рулем которого находился 50-летний житель Бендер, передает esp.md.
В момент обгона навстречу двигался Volvo с прицепом, за рулем которого находился 58-летний житель села Кишкарены Сынжерейского района.
Не сумев избежать столкновения, грузовик DAF лоб в лоб столкнулся с Volvo, зацепив по касательной топливный бак грузовика Volvo.
После столкновения оба грузовика вспыхнули, а третий грузовик DAF вылетел за пределы проезжей части. Водитель грузовика DAF, который предположительно виновен в столкновении, оказался заблокирован и погиб, а водителю грузовика Volvo помог быстро выбраться из машины находившийся поблизости экипаж пограничной полиции. Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу.