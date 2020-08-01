По данным Национального агентства занятости населения РМ в течение 7 месяцев 2020 года в Молдове 55194 человека, находящиеся в поиске работы, были зарегистрированы в территориальных подразделениях занятости населения.
Из них 31689 человек со статусом безработного, составляющие 57% от общего числа обращающихся лиц, передает nokta.md
51% людей со статусом безработных — мужчины, а процент безработных женщин составляет 49%. 32% людей впервые находились в поисках работы.
Рейтинг показывает, что большинство безработных зарегистрировались в мун. Кишинев (14%), р-н Окница (5%), Гагаузия (5%), р. Унгень (5%), р. Дрокия (5%). 56% безработных из сельской местности 17.725 человек.