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Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

Минский изолятор временного содержания на улице Окрестина стал одним из мест, куда доставляют задержанных в ходе массовых беспорядков в столице Белоруссии.

За три дня протестов у стен изолятора собралась внушительная толпа родственников тех, кто пропал, передает life.ru

Списки находящихся под стражей выдаются родным нерегулярно и не полностью, из-за чего многие люди по несколько дней ничего не знают о судьбе своих близких. Есть женщины, которые плачут от бессилия в такой ситуации.

Людей меж тем продолжают доставлять в изолятор. Правоохранителям пришлось выстроить коридор из сотрудников для беспрепятственного проезда автозаков. Сквозь решётки небольших окон спецтранспорта видно, что среди задержанных есть и мужчины, и женщины.

Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

Отметим, только по официальным данным МВД Белоруссии, за три дня беспорядков и протестов было задержано более шести тысяч человек.

Ссторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.

Сотни родственников задержанных в Минске собрались у изоляторов

life.ru
  • Сегодня, 08:05
  • DTV
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