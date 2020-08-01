Минский изолятор временного содержания на улице Окрестина стал одним из мест, куда доставляют задержанных в ходе массовых беспорядков в столице Белоруссии.
За три дня протестов у стен изолятора собралась внушительная толпа родственников тех, кто пропал, передает life.ru
Списки находящихся под стражей выдаются родным нерегулярно и не полностью, из-за чего многие люди по несколько дней ничего не знают о судьбе своих близких. Есть женщины, которые плачут от бессилия в такой ситуации.
Людей меж тем продолжают доставлять в изолятор. Правоохранителям пришлось выстроить коридор из сотрудников для беспрепятственного проезда автозаков. Сквозь решётки небольших окон спецтранспорта видно, что среди задержанных есть и мужчины, и женщины.
Отметим, только по официальным данным МВД Белоруссии, за три дня беспорядков и протестов было задержано более шести тысяч человек.
Ссторонники белорусской оппозиции не признали итоги выборов нового президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. В некоторых городах республики прошли акции протеста, сопровождавшиеся массовыми беспорядками и столкновениями с милицией.