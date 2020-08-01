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Горбачев призвал бороться с попытками оправдания политических репрессий

Горбачев призвал бороться с попытками оправдания политических репрессий

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов" от 13 августа 1990 года был необходим в годы перестройки и призвал бороться с попытками оправдания репрессивных действий.

"Отстаивать эти достижения перестройки надо и сегодня, потому что продолжаются попытки оправдать массовые репрессии, объявить преступников "эффективными менеджерами" Снова мы слышим: "время было такое", "лес рубят - щепки летят". Это недопустимо, этому надо давать отпор, и государство, руководство страны должно занять твердую позицию, отвергнуть подобные попытки", - сказал Горбачев ТАСС в четверг.

По его словам, указ был необходим, так как "своего пересмотра ждали тысячи дел, пятно несправедливости не было снято с невинно пострадавших людей".

"Государство должно было наконец назвать вещи своими именами. И это было сделано. Репрессии были названы незаконными, противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека. Была поставлена задача скорейшего преодоления последствий беззаконий, преступлений на почве злоупотребления властью. И после подписания указа процесс реабилитации, фактически приостановленный в 1960 - 1970-е годы, пошел быстрее, тысячи людей узнали, что доброе имя их отцов и матерей восстановлено", - подчеркнул собеседник агентства.

Горбачев отметил, что репрессии того периода основывались на определенной "идеологии", которую надо было развенчать.

"Окончательно и бесповоротно отказаться от объявления политических противников, несогласных, инакомыслящих "врагами народа", утвердить на деле нормы и принципы правового государства. В этом отношении перестройка была огромным шагом вперед. И мы смогли прийти к тому рубежу, когда повторение подобного стало невозможным", - резюмировал Горбачев.

Указ "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов" был подписан Горбачевым 13 августа 1990 года. В документе впервые были признаны "противоречащими основным гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации". Всего в 1987-1990 годах были реабилитированы более 1 млн человек.
tass.ru
  • Сегодня, 08:07
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