В территориальные кризисные центры продолжают поступать электронные письма и звонки. С 10 по 12 августа операторы приняли более 9 тысяч обращений граждан. Из них около 5 тысяч связаны с получением разрешения на выезд из Приднестровья. Свыше 3 тысяч заявок были одобрены.
Пресс-центр МВД ПМР напоминает, беспрепятственно могут пересечь границу люди, имеющие на руках билеты для следования в страны дальнего зарубежья из сопредельного государства. В остальных случаях нужно получить разрешение Оперштаба. Для выезда должны быть веские основания. Людям, отсутствовавшим на территории ПМР не более 12 часов, по возвращении соблюдать самоизоляцию не требуется. Тем же, кому одобрили заявку на выезд на более длительный период времени, придётся по прибытии в Приднестровье 14 дней находиться дома на карантине. Либо сдать платный ПЦР-анализ. При отрицательном результате режим самоизоляции будет отменён.
Пересекая границу, могут не переживать наши граждане, у кого на руках уже есть справка из лаборатории другого государства. Она действительна в течение 72 часов с момента выдачи. Таких людей не ограничивают в передвижении по республике.
Кто и как может пересекать пропускной пункт «Варница – Бендеры»?
Оперштаб напоминает: пересекать пропускной пункт «Варница – Бендеры» беспрепятственно могут люди, проживающие в селе или микрорайоне Северный, при наличии документа, подтверждающего прописку в соответствующем населённом пункте.
Чтобы проехать через указанный КПП для решения неотложных вопросов, остальные граждане должны обратиться в территориальный кризисный центр по месту жительства за разрешением Оперштаба на выезд.
Спрос на платные ПЦР-тесты растёт
Возможностью пройти ПЦР-тестирование с 1 августа в республике уже воспользовалось 738 граждан. Однако число желающих проверить свой COVID-статус после дальней поездки растёт. Чтобы сократить очередь (свыше 800 человек), столичная лаборатория теперь будет работать только с платными анализами. Биоматериалы людей, находящихся в медучреждениях с подозрением на коронавирус, будут направлять на исследование в Кишинёв.
Ситуация изменится в положительную сторону с открытием рыбницкой лаборатории.
Контактные данные медучреждений, где проводится предварительная запись на платное ПЦР-тестирование, указаны на сайтах МВД ПМР и Минздрава. mvdpmr.org