Россия видит отчетливые попытки внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии с целью расколоть общество. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением общественного порядка инцидентах в ряде белорусских городов, которые имели место после президентских выборов. На этом фоне отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти, - подчеркнула дипломат. - Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".
Она обратила внимание на то, что применение подобных методов российская сторона неоднократно видела в других странах, передает ТАСС.
"Со своей стороны призываем всех к сдержанности и проявлению благоразумия. Подтверждаем заинтересованность в устойчивой внутриполитической ситуации в Белоруссии. Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - отметила Захарова.
Большинство журналистов отпустили Многие из российских журналистов, задержанных в Белоруссии за последние дни, уже отпущены.
По словам Захаровой, посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев находится в тесном контакте с компетентными органами Белоруссии. "Отмечаем значительную роль в урегулировании данных вопросов посольства РФ в Минске и непосредственно посла РФ", - указала дипломат.
"На данный момент большинство задержанных российских журналистов уже отпущено, - обратила внимание Захарова. - В частности, домой вернулись Семен Пегов, Владислав Зиздок, Антон Старков, Дмитрий Ласенко, Максим Солопов, Илья Питалев, Никита Телиженко, Игорь Рогов".
"Благодарны белорусским коллегам за оперативный отклик на соответствующие запросы посольства. Но хотела бы отметить, что работа по защите прав российских граждан, безусловно, будет продолжена", - подчеркнула дипломат.
"Русский след" Захарова назвала безосновательными попытки найти "русский след" в организации беспорядков в Белоруссии.
"Мы ожидаем, что профессиональное взаимодействие по линии следственных комитетов, генеральных прокуратур и иных ведомств двух стран поможет в кратчайшие сроки разобраться и в ситуации с задержанием в республике 33 граждан России. Важно отметить, что попытки найти некий так называемый русский след в организации беспорядков в стране безосновательны", - заявила дипломат в четверг на брифинге, добавив, что "те самые следы ведут в другом направлении".
По ее словам, факты на этот счет переданы белорусской стороне и имеются в публичном доступе.
Захарова также подчеркнула, что попытки испортить отношения между Россией и Белоруссией обречены на провал. "Россия была и остается надежным союзником и другом Белоруссии и братского белорусского народа, - сказала дипломат. - Уверены, что попытки внести разлад между нами обречены на провал". tass.ru