В натуральном выражении угольный импорт за январь-июль снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн.
Украина в январе-июле сократила импорт угля в денежном эквиваленте на 31,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,09 млрд. Об этом в четверг, 13 августа, сообщила Государственная таможенная служба.
В натуральном выражении угольный импорт снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн, пишет korrespondent.net.
При этом из России импортировано угля на $660,9 млн, из США – на $334,1 млн, из Казахстана - на $67,24 млн, из других стран - на $36,6 млн.
Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2020 года добыча угля в Украине упала на 14,3%, до 11 млн тонн. При этом госшахты сократили добычу на 27,8%, до 1,33 млн тонн. korrespondent.net