Dnestr.TV

 
0

Украина сэкономила $598 млн на угле

Украина сэкономила $598 млн на угле

В натуральном выражении угольный импорт за январь-июль снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн.

Украина в январе-июле сократила импорт угля в денежном эквиваленте на 31,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года, до $1,09 млрд. Об этом в четверг, 13 августа, сообщила Государственная таможенная служба.

В натуральном выражении угольный импорт снизился с 11,6 млн до 10,3 млн тонн, пишет korrespondent.net.

При этом из России импортировано угля на $660,9 млн, из США – на $334,1 млн, из Казахстана - на $67,24 млн, из других стран - на $36,6 млн.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2020 года добыча угля в Украине упала на 14,3%, до 11 млн тонн. При этом госшахты сократили добычу на 27,8%, до 1,33 млн тонн.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:17
  • DTV
  • Просмотров: 12
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна