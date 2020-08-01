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Работа налоговых инспекций в режиме онлайн

Работа налоговых инспекций в режиме онлайн

С прошлого года в Приднестровье идет налоговая реформа. На первом этапе была поставлена задача сосредоточить всю необходимую информацию "в одних руках". Следующий этап – создание электронного личного кабинета налогоплательщика и переход на электронную форму всех видов отчетности: финансовой, экологической и статистической. Это практически исключит необходимость хождения по кабинетам.

Чтобы перевести налоговую инспекцию на онлайн-работу с предпринимателями депутаты Верховного Совета внесли необходимые изменения в налоговое законодательство. Основная задача, отмечают парламентарии, максимально автоматизировать процесс, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Во-первых, это уменьшает количество рабочего времени, которое предприниматель вынужден тратить на хождение по кабинетам. Во-вторых, уменьшилось количество рутинной работы налоговых инспекторов. Это позволяет усилить работу, направленную на то, чтобы обеспечить исполнение налогового законодательства в полном объеме. Это аналитическая работа, проверки и так далее», - пояснил председатель Комитета по экономической политике Олег Василатий.

Периоды режима ЧП и карантина показали, что электронный документооборот и переход на работу онлайн необходимы. Предпринимателям, которые вынуждены были приостановить работу, не всегда удавалось дистанционно приостановить действие патента и возобновить его.

«Должна быть координация всех служб в единую базу данных, откуда заинтересованный специалист может получить все необходимые данные без личной встречи с индивидуальными предпринимателями. Переход на электронные и цифровые технологии, на мой взгляд, это то направление, которое необходимо развивать в государстве. Это существенно облегчит работу нашему бизнесу. Этого требует сама жизнь», - подчеркнул председатель Комитета по развитию предпринимательства Виктор Гузун.

Проект личного кабинета налогоплательщика разрабатывают в Министерстве финансов. Через него предприниматель сможет передавать все необходимые данные в налоговую инспекцию по интернету, приостанавливать и возобновлять действие патента, добавлять или исключать наемных работников, проводить онлайн-оплату налогов. Вся информация будет подтверждаться электронной подписью. Запускать личный кабинет будут поэтапно. Полностью новая система налогового взаимодействия заработает следующим летом.
vspmr.org
  • Сегодня, 06:24
  • DTV
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