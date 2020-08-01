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Примария Кишинёва организует бесплатную стерилизацию бездомных кошек

Примария Кишинёва организует бесплатную стерилизацию бездомных кошек

По случаю Международного дня бездомных животных, отмечаемого 15 августа, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства примарии совместно с ветеринарными клиниками Кишинева организует бесплатную стерилизацию 80 бездомных кошек.

К участию в акции приглашают людей, живущих в многоквартирных домах, в подвальных помещениях которых обитает масса бездомных кошек. Воспользоваться возможностью стерилизовать домашних кошек смогут и те, для кого эта услуга недоступна из-за ограниченных финансов, передаёт aif.md ссылаясь на moldpres.md.

Люди, которых интересуют бесплатные услуги по стерилизации кошек, могут зарегистрироваться онлайн, заполнив форму. После регистрации каждый волонтер или куратор получит адрес ветеринарной клиники и номер телефона для планирования и стерилизации животных.

Акция организована отделом по защите животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства.
aif.md

  • Сегодня, 08:44
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