По случаю Международного дня бездомных животных, отмечаемого 15 августа, Главное управление жилищно-коммунального хозяйства примарии совместно с ветеринарными клиниками Кишинева организует бесплатную стерилизацию 80 бездомных кошек.
К участию в акции приглашают людей, живущих в многоквартирных домах, в подвальных помещениях которых обитает масса бездомных кошек. Воспользоваться возможностью стерилизовать домашних кошек смогут и те, для кого эта услуга недоступна из-за ограниченных финансов, передаёт aif.md ссылаясь на moldpres.md.
Люди, которых интересуют бесплатные услуги по стерилизации кошек, могут зарегистрироваться онлайн, заполнив форму. После регистрации каждый волонтер или куратор получит адрес ветеринарной клиники и номер телефона для планирования и стерилизации животных.
Акция организована отделом по защите животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства. aif.md