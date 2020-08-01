Министр здравоохранения Кристина Албул и ее заместитель Татьяна Чолак заслушали доклады руководителей лечебно-профилактических учреждений в ходе традиционного пятничного совещания по скайпу. Главные врачи проинформировали о текущей обстановке, наличии медикаментов и продуктов питания, а также обозначили потребность в средствах по профилактике коронавируса.
Несколько медучреждений подготовят заявки на выделение экспресс-тестов. В стационарах их используют при госпитализации пациентов, амбулаторная служба сейчас тестирует работников детских садов. По Тирасполю, Бендерам и Каменке уже есть согласованные с госадминистрациями и управления народного образования графики обследований сотрудников школ. В целом по республике проведение экспресс-тестирования среди учителей начнется с 24 августа.
Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями планирует закупить тест-системы для проведения платного ПЦР-исследования на коронавирус. С учетом сегодняшней нагрузки лаборатория сможет анализировать 700-800 проб в месяц (на платной основе). Договор в скором времени будет направлен в ведомство. Руководитель учреждения Александр Гончар также сообщил о наличии 275 тестов для определения титра антител на COVID - их пока будут использовать только для заготовки антиковидной плазмы. Через месяц-полтора ожидается новая поставка данных тест-систем, которая позволит проанализировать ситуацию по республике. Главный санитарный врач Наталья Берил рассказала о планах проверить три категории здоровых граждан - медработников, детей и подростков, а также людей с хроническими заболеваниями. Определение титра антител поможет проследить динамику заболевания в Приднестровье и сделать прогнозы на следующий сезон ОРВИ, гриппа и COVID, передает пресс-служба Минздрава. Уже подготовлены документы на поставку вакцины от гриппа: 6 тысяч доз четырехвалентной (защищающей от четырех различных вирусов), 18 тысяч трехвалентной и 2 тысячи для детей от шести месяцев. В первую очередь будут привиты медработники и лица с хроническими заболеваниями – те, кто находится в группе риска. Наталья Берил подчеркнула, что в условиях пандемии, особенно важно вакцинироваться всем, кто контактирует с больными и подозреваемыми на COVID.
В завершении совещания глава Минздрава напомнила о приближении сезона респираторных заболеваний и поручила усилить меры безопасности среди медработников. minzdrav.gospmr.org