Dnestr.TV

 
0

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Фермеры, которые несколько дней проводят акции протеста в разных районах Молдовы, отправились в столицу на акцию протеста. На въезде в город Кишинев их заблокировали десятки полицейских.

Кадры были размещены в социальной сети, сообщает point.md ссылаясь на stiri.md

По словам протестующих, всего собралось около 11 тысяч фермеров. Демонстранты утверждают, что им не позволяют въехать в столицу.

«Мы находимся на маршруте Кишинев - Хынчешты. Десятки людей в масках заблокировали нас здесь. Люди ждут уже 24 часа, чтобы мирно протестовать, но власти не позволяют нам войти в столицу. Они пришли с дубинками и слезоточивым газом. Это ужасно, что происходит. Долой Додона и такое правительство!», - заявил протестующий.

Другой протестующий заявил, что сегодня во время встречи с премьер-министром Ионом Кику общий знаменатель снова не был достигнут.

«Он сказал нам, что за нами стоит политическая партия, и поэтому мы ничего не получим. Более того, он сказал нам, что у них нет денег, потому что российский кредит не одобрен. Они смеются над нами», - говорит протестующий.

В полиции заявили, что будут действовать в рамках закона.

«Полиция будет документировать и действовать в соответствии с правовыми рамками. Мы предупреждаем, что полиция обязана предотвращать любые нарушения закона и правовых норм, и рекомендуем всем участникам действовать в рамках диалога. Мы призываем участников протеста мирно реализовать свое право на свободное выражение мнений и воздерживаться от действий, противоречащих правовым нормам, не допускать провокаций к насилию, а также нарушения закона», - говорится в пресс-релизе полиции, передает jurnal.md
Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев

Протестующим фермерам перекрыли дорогу на Кишинев
point.md
  • Сегодня, 16:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна