Фермеры, которые несколько дней проводят акции протеста в разных районах Молдовы, отправились в столицу на акцию протеста. На въезде в город Кишинев их заблокировали десятки полицейских.
Кадры были размещены в социальной сети, сообщает point.md ссылаясь на stiri.md
По словам протестующих, всего собралось около 11 тысяч фермеров. Демонстранты утверждают, что им не позволяют въехать в столицу.
«Мы находимся на маршруте Кишинев - Хынчешты. Десятки людей в масках заблокировали нас здесь. Люди ждут уже 24 часа, чтобы мирно протестовать, но власти не позволяют нам войти в столицу. Они пришли с дубинками и слезоточивым газом. Это ужасно, что происходит. Долой Додона и такое правительство!», - заявил протестующий.
Другой протестующий заявил, что сегодня во время встречи с премьер-министром Ионом Кику общий знаменатель снова не был достигнут.
«Он сказал нам, что за нами стоит политическая партия, и поэтому мы ничего не получим. Более того, он сказал нам, что у них нет денег, потому что российский кредит не одобрен. Они смеются над нами», - говорит протестующий.
В полиции заявили, что будут действовать в рамках закона.
«Полиция будет документировать и действовать в соответствии с правовыми рамками. Мы предупреждаем, что полиция обязана предотвращать любые нарушения закона и правовых норм, и рекомендуем всем участникам действовать в рамках диалога. Мы призываем участников протеста мирно реализовать свое право на свободное выражение мнений и воздерживаться от действий, противоречащих правовым нормам, не допускать провокаций к насилию, а также нарушения закона», - говорится в пресс-релизе полиции, передает jurnal.md