В период времени с 7 по 13 августа на территории республики зарегистрировано 182 заявления и сообщения о преступлениях. По 135 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период был зарегистрирован один факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкший по неосторожности смерть потерпевшего (раскрыт). Зарегистрировано убийство и два изнасилования (лица установлены), 29 краж (семь из них раскрыто по горячим следам), один угон автотранспорта (раскрыт). Выявлено и задокументировано десять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД были разысканы пять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны шесть госдолжников и один неплательщик алиментов.
Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел составлено 1216 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Отстранено от управления транспортом 28 водителей в состоянии опьянения. На территории обслуживания Рыбницкого района выявлено семь таких водителей, Слободзейского – шесть, г. Бендеры – четыре, Тирасполя, Дубоссарского и Григориопольского районов – по три, Каменского – два.
С 7 по 13 августа на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Из них два – в Бендерах и столько же – в Рыбнице. Погибших нет. Пострадал один человек в Бендерах (причина пожара – неосторожность при курении). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 33 административных протокола. mvdpmr.org