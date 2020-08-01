В благоустройстве территории Дубоссарского центра реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности помогут предприятие «Приднестровье-лес» и Республиканский ботанический сад. Их представители приехали в Дубоссары, чтобы изучить особенности территории и предложить своё видение решения вопроса.
На днях учреждение посещал председатель Правительства ПМР Александр Мартынов. Тогда он обратил внимание на то, что, помимо спортивных площадок, игровых зон и павильонов, большая территория Центра должна быть достойно благоустроена, передает novostipmr.com.
По мнению руководителя Центра реабилитации Светланы Завтур, необходимо предусмотреть как высадку деревьев, кустарников, так и организовать цветочные клумбы, теневые зоны, чтобы воспитанники учреждения с удовольствием могли проводить время на улице.
В ближайшее время специалисты ГУП «Приднестровье-лес» и Республиканского ботанического сада представят своё видение по благоустройству и озеленению территории Центра реабилитации, сообщает пресс-служба местной госадминистрации. novostipmr.com