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«Приднестровье-лес» и Республиканский ботанический сад помогут благоустроить территорию Дубоссарского центра реабилитации

«Приднестровье-лес» и Республиканский ботанический сад помогут благоустроить территорию Дубоссарского центра реабилитации

В благоустройстве территории Дубоссарского центра реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности помогут предприятие «Приднестровье-лес» и Республиканский ботанический сад. Их представители приехали в Дубоссары, чтобы изучить особенности территории и предложить своё видение решения вопроса.

На днях учреждение посещал председатель Правительства ПМР Александр Мартынов. Тогда он обратил внимание на то, что, помимо спортивных площадок, игровых зон и павильонов, большая территория Центра должна быть достойно благоустроена, передает novostipmr.com.

По мнению руководителя Центра реабилитации Светланы Завтур, необходимо предусмотреть как высадку деревьев, кустарников, так и организовать цветочные клумбы, теневые зоны, чтобы воспитанники учреждения с удовольствием могли проводить время на улице.

В ближайшее время специалисты ГУП «Приднестровье-лес» и Республиканского ботанического сада представят своё видение по благоустройству и озеленению территории Центра реабилитации, сообщает пресс-служба местной госадминистрации.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:08
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