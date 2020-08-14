О доходах за 2019 год также отчиталось правительство и администрация президента. Самым богатым чиновником кабинета министров стал глава Минпромторга Денис Мантуров, задекларировавший доход в 586 миллионов рублей. Действующий премьер-министр Михаил Мишустин, в 2019-м возглавлявший Федеральную налоговую службу, заработал 18,2 миллиона рублей. Бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампредседателя Совета безопасности, — более 11 миллионов.
Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9 млн 726 тыс. рублей, указано в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
Стоит отметить, что доход главы государства вырос примерно на 1,1 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Притом изменений в перечне задекларированного Путиным имущества нет. Во владении политика числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у президента РФ имеются автомобили ГАЗ-М21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все эти объекты, согласно документу, находятся на территории России, передает gazeta.ru
В 2018 году Путин заработал 8,6 млн рублей. В 2017 году он заработал более 18,7 млн руб. – в два раза больше, чем в 2016-м. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.
Согласно опубликованной декларации, Песков в 2019 года заработал 14 632 639 рублей, его супруга - 235 922 318 рублей, передает ria.ru
В 2018 году Песков заработал 12,795 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона рублей. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо. Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.
Forbes замечает, что это не самая богатая семья Кремля: на 16 миллионов больше заработали полпред президента в Госдуме Гарри Минх и его жена, задекларировавшие доход в 266,6 миллиона рублей.
Самым богатым лидером фракций Госдумы по уровню дохода в прошлом году стал глава ЛДПР Владимир Жириновский, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.
В 2019 году Жириновский заработал 22,5 млн рублей. Это сумма значительно превышает показатели его коллег. Например, председатель КПРФ Геннадий Зюганов указал в декларации доход в 7,9 млн рублей, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов получил 5,5 млн рублей, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 млн рублей, передает gazeta.ru
Согласно опубликованным данным, во владении Жириновского находятся квартиры площадью 38,8 кв. м и 436,3 кв. м (последняя в безвозмездном пользовании). Помимо этого, у главы ЛДПР есть автомобиль LADA 212140.
В 2018 году Жириновский был на втором месте среди других лидеров партий. Он заработал 6,8 млн рублей. На первом месте тогда был Зюганов с 7,9 млн рублей.