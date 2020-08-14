Dnestr.TV

 
0

Кремль и кабмин отчитались о доходах за 2019 год

Кремль и кабмин отчитались о доходах за 2019 год

О доходах за 2019 год также отчиталось правительство и администрация президента. Самым богатым чиновником кабинета министров стал глава Минпромторга Денис Мантуров, задекларировавший доход в 586 миллионов рублей. Действующий премьер-министр Михаил Мишустин, в 2019-м возглавлявший Федеральную налоговую службу, заработал 18,2 миллиона рублей. Бывший премьер Дмитрий Медведев, который сейчас занимает должность зампредседателя Совета безопасности, — более 11 миллионов.

Президент России Владимир Путин заработал в 2019 году 9 млн 726 тыс. рублей, указано в декларации, опубликованной на сайте Кремля.

Стоит отметить, что доход главы государства вырос примерно на 1,1 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Притом изменений в перечне задекларированного Путиным имущества нет. Во владении политика числятся квартиры (77 кв. м и 153,7 кв. м), а также гараж площадью 18 кв. м и гаражное место (18 кв. м). Кроме того, у президента РФ имеются автомобили ГАЗ-М21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф». Все эти объекты, согласно документу, находятся на территории России, передает gazeta.ru

В 2018 году Путин заработал 8,6 млн рублей. В 2017 году он заработал более 18,7 млн руб. – в два раза больше, чем в 2016-м. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что доходы главы государства выросли из-за продажи объектов недвижимости.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2019 года заработал более 14,6 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - более 235,9 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.

Согласно опубликованной декларации, Песков в 2019 года заработал 14 632 639 рублей, его супруга - 235 922 318 рублей, передает ria.ru

В 2018 году Песков заработал 12,795 миллиона рублей, а Навка - 218,6 миллиона рублей. Тогда фигуристка также задекларировала два земельных участка, два жилых дома, три квартиры в России, плюс одно машиноместо. Олимпийская чемпионка владеет двумя автомобилями Mercedes и мотовездеходом. В 2017 году у нее в декларации была записана и квартира в США, однако сейчас в собственности фигуристки эта недвижимость не значится, как и автомобиль Lexus.

Forbes замечает, что это не самая богатая семья Кремля: на 16 миллионов больше заработали полпред президента в Госдуме Гарри Минх и его жена, задекларировавшие доход в 266,6 миллиона рублей.

Самым богатым лидером фракций Госдумы по уровню дохода в прошлом году стал глава ЛДПР Владимир Жириновский, следует из данных, опубликованных на официальном сайте нижней палаты парламента.

В 2019 году Жириновский заработал 22,5 млн рублей. Это сумма значительно превышает показатели его коллег. Например, председатель КПРФ Геннадий Зюганов указал в декларации доход в 7,9 млн рублей, глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов получил 5,5 млн рублей, а председатель «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,3 млн рублей, передает gazeta.ru

Согласно опубликованным данным, во владении Жириновского находятся квартиры площадью 38,8 кв. м и 436,3 кв. м (последняя в безвозмездном пользовании). Помимо этого, у главы ЛДПР есть автомобиль LADA 212140.

В 2018 году Жириновский был на втором месте среди других лидеров партий. Он заработал 6,8 млн рублей. На первом месте тогда был Зюганов с 7,9 млн рублей.
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна