За семь месяцев текущего года сумма доходов, администрируемых таможенными органами ПМР и поступивших в республиканский бюджет, составила немногим более 400 млн. рублей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Снижение фискальных показателей напрямую связано с уменьшением на 13% внешнеторгового оборота Приднестровья (в том числе импорта – на 16% и экспорта – на 7%). Подобная ситуация сегодня наблюдается практически по всему миру, пострадавшему от пандемии, начавшейся в марте.
Отрицательная динамика приднестровского экспорта обусловлена снижением объемов вывоза продовольственных товаров и сырья, минеральных продуктов, металлов и изделий из них, текстильных изделий и машиностроительной продукции. Снизился импорт текстильных материалов, машиностроительной продукции, а также металлов, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.
Особенно сильно кризисные явления отразились на внешнеэкономической активности индивидуальных предпринимателей.
Напомним, в создавшейся ситуации в Приднестровье были предприняты меры государственной поддержки для граждан и бизнеса, предусматривающие в том числе упрощения в таможенной сфере.