Показатель среднего дохода, с которого уплачены взносы в Пенсионный фонд, за май текущего года составил 9546 гривен. Средняя зарплата в Украине увеличилась за месяц (в июне по сравнению с маем) на 1651 гривну – до 11 197 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в пятницу, 14 августа.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек", - указано в сообщении.
Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.
Ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября, передает korrespondent.net.
В связи с этим в Минфине заявили, что рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - ожидается около 1,7 млрд гривен прибыли. korrespondent.net