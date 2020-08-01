Dnestr.TV

 
0

В Украине увеличилась средняя зарплата - ПФУ

В Украине увеличилась средняя зарплата - ПФУ

Показатель среднего дохода, с которого уплачены взносы в Пенсионный фонд, за май текущего года составил 9546 гривен.
Средняя зарплата в Украине увеличилась за месяц (в июне по сравнению с маем) на 1651 гривну – до 11 197 гривен. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда в пятницу, 14 августа.

"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2020 года в сумме 11 197 гривен 38 копеек", - указано в сообщении.

Отметим, за май, по данным ПФУ, этот показатель составил 9546 гривен 32 копейки.

Ранее президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, которым предусматривается повышение минимальной зарплаты до пяти тысяч гривен с 1 сентября, передает korrespondent.net.

В связи с этим в Минфине заявили, что рост минималки увеличит поступления в Пенсионный фонд - ожидается около 1,7 млрд гривен прибыли.
korrespondent.net
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
  • Просмотров: 9
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна