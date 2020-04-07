Dnestr.TV

 
0

Следственными органами г. Тирасполь возбуждено уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты ПМР

Следственными органами г. Тирасполь возбуждено уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты ПМР

Следственными органами г. Тирасполь возбуждено уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Приднестровской Молдавской Республики Ирины Василакий по статье применение насилия в отношении сотрудников милиции при исполнении ими служебных обязанностей. За данное правонарушение Уголовным кодексом ПМР предусмотрены санкции: крупный штраф – до 31 280 рублей, обязательные работы – до 240 часов, исправительные работы – до 2 лет, лишение свободы – до 5 лет.

Согласно тексту постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, гражданка Василакий Ирина Николаевна, «будучи задержанной за совершение противоправного деяния, выраженного в нарушении общественного порядка и общественной безопасности», применила в отношении участковых инспекторов милиции ОРОВД УВД г. Тирасполь физическое насилие, передает newspmr.com.

«07.04.2020 г. примерно в 13 час. 20 мин. гражданка Василакий Ирина Николаевна, … находясь в служебном автомобиле МВД ПМР, … будучи задержанной за совершение противоправного деяния, выраженного в нарушении общественного порядка и общественной безопасности, применила в отношении УИМ ОУИМ ОРОВД УВД г. Тирасполь … физическое насилие, путем хватания рукой через брюки за половой орган, а также толкания корпусом тела в плече и бедро, тем самым причинила последнему физическую боль и страдания», - излагается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Кроме этого гражданка Василакий Ирина Николаевна применила физическое насилие в отношении еще одного представителя столичных правоохранительных органов – старшего участкового инспектора милиции ОРОВД УВД г. Тирасполь.

«Путем нанесения одного удара ногой по руке, тем самым причинила последнему физическую боль и страдания», - поясняется в официальном документе.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточная доказательная база, указывающая на признаки состава преступления, было принято решение о возбуждении в отношении Василакий Ирины Николаевны уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 315 УК ПМР.

Василий Бегунов, newspmr.com
  • Сегодня, 18:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна