Следственными органами г. Тирасполь возбуждено уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Приднестровской Молдавской Республики Ирины Василакий по статье применение насилия в отношении сотрудников милиции при исполнении ими служебных обязанностей. За данное правонарушение Уголовным кодексом ПМР предусмотрены санкции: крупный штраф – до 31 280 рублей, обязательные работы – до 240 часов, исправительные работы – до 2 лет, лишение свободы – до 5 лет.
Согласно тексту постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству, гражданка Василакий Ирина Николаевна, «будучи задержанной за совершение противоправного деяния, выраженного в нарушении общественного порядка и общественной безопасности», применила в отношении участковых инспекторов милиции ОРОВД УВД г. Тирасполь физическое насилие, передает newspmr.com.
«07.04.2020 г. примерно в 13 час. 20 мин. гражданка Василакий Ирина Николаевна, … находясь в служебном автомобиле МВД ПМР, … будучи задержанной за совершение противоправного деяния, выраженного в нарушении общественного порядка и общественной безопасности, применила в отношении УИМ ОУИМ ОРОВД УВД г. Тирасполь … физическое насилие, путем хватания рукой через брюки за половой орган, а также толкания корпусом тела в плече и бедро, тем самым причинила последнему физическую боль и страдания», - излагается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Кроме этого гражданка Василакий Ирина Николаевна применила физическое насилие в отношении еще одного представителя столичных правоохранительных органов – старшего участкового инспектора милиции ОРОВД УВД г. Тирасполь.
«Путем нанесения одного удара ногой по руке, тем самым причинила последнему физическую боль и страдания», - поясняется в официальном документе.
На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточная доказательная база, указывающая на признаки состава преступления, было принято решение о возбуждении в отношении Василакий Ирины Николаевны уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 315 УК ПМР.