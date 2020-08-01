В Молдове новые местные выборы в нескольких населенных пунктах страны пройдут одновременно с президентскими.
Центральная избирательная комиссия утвердила календарную программу работы по проведению выборов на должность президента Республики Молдова, которые должны состояться 1 ноября 2020 года. Документ устанавливает действия, которые необходимо предпринять для организации выборов, сроки их проведения, а также лиц ответственных за каждое действие, исходя из их компетенции. Он будет отправлен для ознакомления и выполнения в пределах компетенции политических партий, судов, центральных и местных органов государственной власти, а также избирательных органов после их создания, передает bloknot-moldova.md.
Выборы президента Молдовы назначены 1 ноября. Согласно положениям календарной программы, избирательный период на президентских выборах начнется 25 августа этого года, говорится в публикации на сайте ЦИК.
Одновременно с президентскими выборами 1 ноября состоятся новые выборы в местные органы власти в трех населенных пунктах страны. Речь идет о коммуне Кетриш Фэлештского района, коммуне Пятра из Орхейского района и о селе Дубна Сорокского района. Во всех трех случаях досрочное прекращение полномочий примаров произошло в результате их смерти.
Следует заметить, что ряд политиков начали свои предвыборные кампании задолго до объявленного ЦИК срока. Во всяком случае, именно так можно оценивать слова «если я стану президентом», регулярно звучащие в выступлениях отдельных лидеров оппозиции. В эту же канву прекрасно вписывается усилившаяся критика правительства со стороны тех, кто сам не предпринял никаких реальных действий для преодоления страной кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса. Очень хотелось бы верить, что граждане Молдовы, наученные событиями 2007 года, будут оценивать кандидатов не по словам и громким лозунгам, а по их реальным делам и вкладу в развитие нашего государства. bloknot-moldova.md