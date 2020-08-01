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Приднестровские гребцы привезли серебро из Белоруссии

Приднестровские гребцы привезли серебро из Белоруссии

Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на прошлой неделе проходили в городе Заславле. Они проводились в рамках Олимпийских дней молодёжи. Медали разыгрывали юноши и девушки 16-17 лет и моложе.

Байдарка-двойка Андрей Драган - Адрей Бобко финишировала второй на 1000-метровке. Наш экипаж уступил около 4 секунд гребцам из Минска. Андрей Бобко в одиночке занял 7-е место на этой же дистанции, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Еще трое спортсменов пробились в финал Б. Анастасия Чебан и Злата Тимошевская также вышли в финал Б, но на дистанции вдвое короче. Приднестровской байдарке-четверке менее секунды не хватило до бронзы на 500-метровке, у нее 4-е место. В составе экипажа выступали Илья Дедов, Дмитрий Мелецкий, Андрей Драган и Андрей Бобко.
novostipmr.com
  • Сегодня, 05:49
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