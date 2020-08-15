В Республике Молдова вступил в силу Регламент о контроле выбросов летучих органических соединений (ЛОС) в результате хранения и распределения бензина от терминалов на автозаправочные станции.
Документ обеспечивает выполнение положения Директивы Европейского парламента и Совета Европы от декабря 1994 года, сообщает moldpres.md
Основные положения Регламента касаются установления технических требований к проектированию и эксплуатации складских терминалов, сооружений для погрузки и разгрузки бензовозов для перевозки горючего на автозаправочные станции с целью снижения воздействия вредных выбросов летучих органических соединений на здоровье населения, окружающей среды и климата. Кроме того, документ также требует, чтобы операторы измеряли и сообщали о выбросах летучих органических соединений в атмосферу.
Необходимо ограничить и адаптировать установки/оборудование к новым требованиям, поскольку выбросы ЛОС вносят значительный вклад в загрязнение воздуха, особенно в городских зонах. «ЛОС способствуют образованию тропосферного озона, который является фотохимическим окислителем и который в высоких концентрациях вреден для здоровья человека и растительности, поскольку некоторые выбросы от топлива классифицируются как токсичные, канцерогенные или тератогенные», - сообщили источники в Министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Согласно статистике, представленной Национальным агентством по регулированию энергетики, за последние десять лет наблюдается рост количества обладателей лицензий и автозаправочных станций нефтепродуктов при одновременном увеличении внутреннего потребления бензина в Республике Молдова. Этот анализ показывает необходимость ограничения и регулирования выбросов ЛОС в соответствии с европейскими и международными стандартами путем принятия технических мер, направленных на предотвращение загрязнения воздуха летучими органическими соединениями.
«Снижение неблагоприятного воздействия этих выбросов на экосистемы и окружающую среду в целом, а также на здоровье человека и климат должно быть достигнуто за счет рекуперации паров бензина, выбрасываемых в атмосферу во время погрузки, разгрузки, распределения бензина и/или установками, транспортными средствами и судами, задействованными в перевозках бензина», - говорится в сообщении Минсельхоза.
Для снижения уровня загрязнения воздуха различными вредными веществами специалисты ведомства находится в постоянном процессе разработки нормативных актов, регулирующих деятельность экономических агентов через призму поддержания качества воздуха на уровне европейских требований. Увеличение расхода топлива обостряет проблему загрязнения воздуха летучими органическими соединениями, становясь все более заметной и острой. Летучие органические соединения также возникают в результате использования бытовых товаров, таких как краски, лаки, чистящие средства, дезинфицирующие и обезжиривающие средства, косметика, средства для отделки поверхностей, содержащие органические растворители.