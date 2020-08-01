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Киберфутболиста ФК "Шериф" ждут новые матчи: где их можно увидеть

Киберфутболиста ФК "Шериф" ждут новые матчи: где их можно увидеть

Киберфутболист ФК «Шериф» Виктор Раковский начал подготовку к Чемпионату ФКФ России 2020, который пройдёт 12 и 13 сентября.

Уже известны первые ближайшие два спарринга в рамках подготовки. Это будут представители футбольных клубов «Фола Эш» (Люксембург) и ФК «Сочи» (Россия), передает пресс-служба ФК «Шериф».

Матч против «Фола Эш» (Люксембург) также будет как онлайн шоу-матч, посвященный противостоянию первой команды ФК «Шериф» против ФК «Фола Эш» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.

Игра состоится 17 августа в 21:00. Онлайн трансляция появится в день матча по это ссылке https://vk.com/esports_fcst

fc-sheriff.com

  • Сегодня, 06:08
  • DTV
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