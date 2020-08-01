Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Киберфутболиста ФК "Шериф" ждут новые матчи: где их можно увидеть
Киберфутболист ФК «Шериф» Виктор Раковский начал подготовку к Чемпионату ФКФ России 2020, который пройдёт 12 и 13 сентября.
Уже известны первые ближайшие два спарринга в рамках подготовки. Это будут представители футбольных клубов «Фола Эш» (Люксембург) и ФК «Сочи» (Россия), передает пресс-служба ФК «Шериф».
Матч против «Фола Эш» (Люксембург) также будет как онлайн шоу-матч, посвященный противостоянию первой команды ФК «Шериф» против ФК «Фола Эш» в квалификации Лиги Чемпионов УЕФА.
Игра состоится 17 августа в 21:00. Онлайн трансляция появится в день матча по это ссылке https://vk.com/esports_fcst
fc-sheriff.com
- Сегодня, 06:08
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.