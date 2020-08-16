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На Украине увидели угрозу в русскоязычных сериалах

На Украине увидели угрозу в русскоязычных сериалах

Украинская детская писательница Лариса Ницой, выступающая против использования русского языка в стране, возмутилась показом русскоязычных сериалов на Украине и увидела в них угрозу для детей. Об этом она заявила в эфире украинского 4 канала, запись программы размещена на Youtube-канале DROZDOV.

Ницой назвала русскоязычные сериалы «развращающими», поскольку русский язык в них ассоциируется у молодого поколения с роскошью и возможностями добиться чего-то в жизни. В частности, героини таких сериалов носят дорогие украшения и красивые платья и при этом говорят по-русски, указала писательница. По ее мнению, увидев это, дети начинают думать, что для того, чтобы попасть в высший свет, следует говорить на русском языке, передает lenta.ru.

Людмила Ницой добавила, что украинским актерам следовало бы «встать всем вместе в позу» и заявить продюсерам об отказе «дальше популяризировать русский язык» в стране.

Ранее сообщалось, что священника Православной церкви Украины (ПЦУ) выгнали из автобуса после того, как он пожаловался на игравшую в салоне российскую поп-музыку. Он также посетовал, что из-за того, что у него сел мобильный телефон, он не смог сфотографировать водителя и номер автобуса.

В июле 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством бывшего президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов власти, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.
lenta.ru
  • Сегодня, 06:22
  • DTV
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