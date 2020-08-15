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Минэкономики РМ: все больше пассажиров требуют вернуть деньги за авиабилеты

Минэкономики РМ: все больше пассажиров требуют вернуть деньги за авиабилеты

Растет количество обращений пассажиров, которые требуют возместить стоимость авиабилетов. Увеличилось и число отказов авиакомпаний, сообщил директор Органа гражданской авиации (ОГА) Еужен Коштей во время рабочей встречи с министром экономики РМ Сержиу Райляном.

Национальные авиалинии пытаются побудить пассажиров принимать ваучеры вместо возврата денег. Однако это решение не нравится большинству пассажиров, заметил Коштей.

Учитывая важность проблемы, министр распорядился создать рабочую группу с участием ОГА, представителей авиакомпаний, Национальной ассоциации экономических агентов в области туризма, гражданского общества, передает sputnik.md.

Группе до 1 сентября 2020 года предстоит определить приемлемые правовые решения как для пассажиров, так и для авиакомпаний, которые столкнулись с кризисом из-за пандемии COVID-19.

Также Райлян поручил руководству ОГА и Агентству публичной собственности оценить ситуацию и финансовые риски в работе национальных авиакомпаний.

sputnik.md

  • Сегодня, 06:27
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