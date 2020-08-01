Изменены нормы республиканского бюджета-2020 для сохранения сбалансированности доходов и расходов. Необходимость обусловлена тем, что на экономику Приднестровья в этом году повлияли мировой экономический кризис, вызванный, в том числе, коронавирусной инфекцией, и погодные условия (весенние заморозки, засуха, паводки). Сокращение финансирования предусмотрено по большому количеству направлений. В их числе – расходы по фонду капвложений, дорожному целевому и экологическому фондам. Главная цель изменений закона – выполнить все социальные обязательства государства по выплате пенсий и зарплат в полном объеме и в срок. Закон подписан 10 августа 2020 года.
Совершенствование Таможенного кодекса
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики» Верховным Советом приняты изменения для того, чтобы ускорить экспортно-импортные операции, облегчить взаимодействие органов Государственного таможенного комитета и хозяйствующих субъектов. К примеру, теперь отходы предприятий после переработки сырья, ввезенного из-за рубежа, становятся продукцией внутреннего производства. Раньше они оставались под таможенной процедурой. Кроме этого, внесенные в Таможенный кодекс изменения конкретизируют понятие «незаконное перемещение товаров через таможенную границу ПМР» и устанавливают виды таможенных процедур, которые могут быть применены к таким товарам. Также расширен перечень, когда предусматривается льготный режим таможенного оформления. Предоставлено право любому лицу уплатить таможенные платежи за плательщика, что упростит физическим лицам порядок перемещения товаров через таможенную границу. Также по инициативе Верховного Совета изменен срок убытия товаров при их вывозе с таможенной территории ПМР с момента принятия решения о выпуске товаров с «не позднее 48 часов» на «не позднее 10 дней». Закон подписан 5 августа 2020 года.
Все индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность ввиду действия чрезвычайного положения, вне зависимости от того, имеют ли они какой-либо дополнительный доход в виде пособий, пенсий, стипендий, имеют право на денежную компенсацию. Упрощена процедура оформления компенсации. Государство финансирует половину оплаты зарплат в размере 1 МРОТ работников малых предприятий, годовой оборот которых составляет до 700 тыс. РУ МЗП. Еще одна мера поддержки – Фонд госрезерва может выдавать беспроцентные займы без залога для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий на выплату зарплаты или налогов. Закон подписан 20 мая и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Поправки к антикризисному закону носили уточняющий характер. Для индивидуальных предпринимателей упрощен порядок получения денежной компенсации. Уменьшен список документов для предоставления ИП. Представители бизнеса могут продлить на три месяца сроки исполнения предписаний, полученных от контролирующих органов до карантина. Закон подписан 3 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Закон предусматривает меры господдержки сельхозпроизводителей, столкнувшихся в 2019 и 2020 годах с неблагоприятными климатическими условиями и ограничениями, связанными с противодействием распространению в республике коронавирусной инфекции. Теперь организации и крестьянские фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность во всех отраслях сельского хозяйства, имеют право на льготное кредитование для пополнения оборотных средств и на восстановление урожая. Хозяйства смогут продлить на 1 год выплату по кредитам, выданным ранее. Сельхозпроизводители, на землях которых зафиксирована 50%-я гибель урожая, освобождаются от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельхозналога. Аграрии также освобождены от уплаты аренды за землю, на которой погиб урожай и где арендодателем является государство. Крестьянские фермерские хозяйства, работающие на основании предпринимательского патента, освобождены от уплаты налога с потенциально возможного годового дохода. Закон подписан 9 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Законом установлено, что за период действия чрезвычайного положения и карантина продуктовые наборы или денежная компенсация будут выдаваться детям-льготникам до возобновления деятельности организаций образования. Речь идет о воспитанниках детских садов и коррекционных организаций образования, школьниках и обучающихся в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, которые питались бесплатно или на льготных условиях во время учебы. Продуктовые наборы или денежную компенсацию получат также дети-инвалиды до 18 лет включительно, исходя из расчета стоимости питания – 14,5 рубля в день. Авторами изменения в закон выступили депутаты Верховного Совета Александр Коршунов и Олег Петрик. Закон подписан 6 августа, вступил в силу со дня, следующего за днём официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года.
Законом установлено, что государство выплатит пособие по временной нетрудоспособности приднестровцам, которые находились на карантине после контакта с больным коронавирусом. Пособие выплатят и тем, кто был вынужден выехать за пределы Приднестровья по причине похорон близких родственников, рабочей командировки, прохождения промежуточной и итоговой аттестации в организациях образования. Поддержка государства касается также родителей детей до 8 лет, посещающих детские сады, и родителей детей-инвалидов до 18 лет, являющихся воспитанниками организаций дошкольного образования, Центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями или обучающихся в коррекционной школе. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.
Поддержка борющихся с коронавирусной инфекцией
Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» Сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, военнослужащим органов государственной службы безопасности, Вооруженных сил, внутренних войск в выслугу лет для назначения пенсии засчитывается 1 день как 3 дня время работы, связанной с оказанием услуг по лечению, обследованию, диагностике, уходу, обслуживанию и транспортировке носителям коронавирусной инфекции. Речь идет о периоде действия чрезвычайного положения и карантина, введенных на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Время работы в тройном размере будет засчитываться также в стаж работникам и гражданам, призванным на специальные военные сборы, которые предоставляли услуги по лечению, обследованию, диагностике, уходу, обслуживанию и транспортировке носителям коронавирусной инфекции. Закон подписан 22 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Аграрии, перерабатывающие сельхозпродукцию на территории ПМР, теперь пользуются льготами. Это касается выращенной самостоятельно продукции и той, которая закуплена на внутреннем рынке. Предусмотрена возможность применения фиксированного сельхозналога и льготы по уплате налога на доходы организаций с полным циклом производства тем, кто не только производит сельскохозяйственную продукцию, но и перерабатывает ее. Закон подписан 15 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Прокурорским работникам при назначении пенсии за выслугу лет теперь будет засчитываться отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Скорректированы нормы Трудового кодекса и законов «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей», «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей». Общее время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком служащих прокуратуры, которое будет засчитываться в выслугу лет, не должно превышать 6 лет. Закон подписан 11 марта 2020 года.
Согласно закону, нагрузка для работников образования и культуры может устанавливаться от 1,5 до 2 ставок. Принять изменения закона предложил депутат Верховного Совета Вадим Левицкий. Причина – отсутствие квалифицированных кадров и необходимость обеспечения образовательного процесса. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
В законе прописана норма, которая позволяет работникам общеобразовательных учреждений питаться в учебных заведениях и детских садах на платной основе. Раньше питание для них не предусматривалось в стенах образовательных учреждений. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Закон снял ограничения, касающиеся суммарно возможных установленных надбавок и доплат в размере 140 РУ МЗП, для работников скорой медицинской помощи, противотуберкулезной службы и отделений гемодиализа. Перечень должностей и конкретные размеры отраслевых надбавок и доплат медицинским работникам устанавливаются нормативным правовым актом Правительства. Закон подписан 3 февраля 2020 года. Размеры оплаты труда данной категории медицинских работников, согласно закону, были увеличены с 1 января 2020 года.
Верховный Совет приравнял электронные сигареты, кальяны, снюсы к сигаретам. На законодательном уровне теперь запрещена продажа не только табачной продукции, но и испарительных смесей, устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и несовершеннолетними. Действует запрет на использование электронных сигарет и кальянов несовершеннолетними, а также на вовлечение их в процесс потребления. Внести поправки в закон предложил депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко. Закон подписан 27 июля и вступает в силу с 1 сентября.
С 14 до 18 лет увеличен возраст ребёнка-инвалида, во время болезни которого ухаживающему за ним родителю будет выдаваться больничный лист и пособие по нетрудоспособности. Закон подписан 6 марта и вступил в силу спустя 14 дней после официального опубликования.
Статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продлят до 27 лет тем приднестровцам этой категории, которые до 25 лет не окончили высшее учебное заведение. До окончания высшего учебного заведения продлится и срок выплаты пособий. Дополнения закона связаны с тем, что в некоторых случаях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 25 лет исполняется в период обучения. Это не позволяет им в полной мере получить все предусмотренные законом гарантии, в том числе единовременное пособие по трудоустройству. Установлено, что за счет средств государственного бюджета образование различных уровней можно получать только однократно. Закон подписан 22 июля 2020 года и вступил в силу по истечении 14 дней после дня официального опубликования.
Закон устанавливает правовые основы для деятельности микрофинансовых организаций. Прописан порядок и условия предоставления микрозаймов, условия создания, деятельности и реорганизации микрофинансовых организаций. Законодательно закреплены права и обязанности Приднестровского республиканского банка, который будет контролировать сферу микрофинансирования. Организации, предоставляющие микрозаймы, в том числе потребительские займы, на территории ПМР, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона до 1 февраля 2021 года. Таким организациям необходимо получить статус микрофинансовых организаций (направив в центральный банк документы) либо прекратить свою деятельность. Закон подписан 5 августа и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Временно ужесточены меры ответственности за уклонение от обязательной госпитализации для медобследования или от временной изоляции граждан с подозрением на инфекционное заболевание. Закон подписан 21 марта и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Установлена ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Авторы изменений – депутаты Комитета по общественным объединениям. Закон подписан 30 июля и вступает в силу спустя 14 дней после официального опубликования.
В Приднестровье введена административная ответственность за использование телефона водителем во время движения автомобиля. За первое правонарушение – штраф 5 РУ МЗП (92 рубля), за повторное – 35 РУ МЗП (644 рубля). Скорректировать нормы КоАПа предложили депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева и Виталий Калин. Правонарушение не будет выявляться автоматическими техническими средствами фото- и видеосъемки. Протокол об административном правонарушении будет составлять инспектор ГАИ. В парламенте считают: введение админответственности будет дисциплинировать водителей. Если нужно ответить на телефонный звонок, необходимо использовать Bluetooth-гарнитуру или включить громкую связь. Закон подписан 6 августа и вступает в силу спустя 14 дней после официального опубликования.
Списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, теперь должны размещаться на официальном сайте государственной администрации города (района). С обязательным соблюдением законодательства в области персональных данных. Действующая ранее норма, предусматривающая публикацию в газете «Приднестровье», исключена, так как, по мнению депутатов Верховного Совета, является архаичной и никогда не применялась. Закон подписан 15 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Собственники нежилых помещений многоквартирных домов будут принимать участие в содержании всего дома. В многоэтажках на первых этажах или в подвалах часто располагаются магазины и другие коммерческие объекты. Раньше собственники этих помещений не обязаны были принимать участие в содержании всего дома. Поправки в Жилищный кодекс инициировала группа депутатов Комитета по государственной региональной политике. Закон подписан 23 июля 2020 года и вступает в силу с 1 января 2021 года.
Дополнительная норма Жилищного кодекса касается вопроса разделения ответственности за ремонт коммунальных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и электросетей, пролегающих за периметром дома. На законодательном уровне прописано, что граница раздела ответственности будет проходить либо по счетчику, либо по границе дома. Правительством будет разработан упрощенный механизм по передаче проходящих за периметром дома коммуникаций на баланс предприятий естественных монополий. Для этого представителям кооперативных домов или управляющих компаний необходимо будет подавать заявление в коммунальные предприятия. Закон подписан 31 июля и вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
В документе речь идет об оперативном получении миграционной службой республики информации о гражданском состоянии приднестровцев. Закон подписан 15 мая и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Согласно закону официальным опубликованием правовых актов органов местного государственного управления и местного самоуправления считается публикация их полного текста в печатном издании или на официальном сайте. В случае первого официального опубликования правовых актов на официальном сайте соответствующего органа необходимо их опубликование в ближайших номерах печатного издания, учредителями которого являются органы местного государственного управления и (или) местного самоуправления. При этом объемные графические и табличные приложения к указанным правовым актам в печатном издании могут не приводиться. Закон 23 июля 2020 года подписан и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Магазины и торговые предприятия с 1 января 2021 года обязаны обеспечить возможность оплаты товаров по безналичному расчету – с помощью карты одного из коммерческих банков республики. При этом у покупателя остается право выбора – платить наличными или по карте. Если магазин или торговое предприятие не обеспечит возможность расплачиваться с помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. За отказ в предоставлении покупателю возможности заплатить по безналичному расчету предусмотрен штраф от 100 до 200 РУ МЗП. За отсутствие у продавца электронного терминала, предоставляющего возможность оплатить товары платежной картой, штраф от 200 до 400 РУ МЗП. Закон подписан 21 апреля.
Для открытия Республиканского центра инвалидов в Тирасполе
В законе утверждены структура, новое штатное расписание Республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов в Тирасполе и заработные платы сотрудников. В штате предусмотрено наличие всех необходимых специалистов и вспомогательного персонала. Закон подписан 7 июля 2020 года и вступил в силу с 1 августа.
Закон действует с начала этого года и распространяется пока только на 5 организаций, включенных в пилотный проект. С 1 июля 2020 года все экономические агенты Приднестровья должны были приступить к реализации закупок на основании нового закона. Однако правительство предложило продлить срок действия пилотных проектов до конца года. Для апробации нового закона, выявления всех минусов и плюсов, оперативного внесения изменений в этот закон депутаты Верховного Совета увеличили количество учреждений и предприятий, которые перейдут в пилотный проект по госзакупкам с 1 июля 2020 года. Все остальные государственные хозяйствующие субъекты перейдут на руководство законом «О закупках в ПМР» уже с 1 января 2021 года. Закон подписан 7 июля 2020 года.
Закон, разработанный депутатами Комитета по развитию предпринимательства, дает право предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, приостанавливать либо прекращать работать по этой системе в течение налогового периода. Такое право было только у предпринимателей, которые работают по патентной системе. Закон подписан 15 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Госпрограммы в сфере здравоохранения, архивной отрасли и лесного хозяйства
Общий объем финансирования государственной программы – свыше 104 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета – почти 85 миллионов рублей, и более 19 миллионов за счет внебюджетных фондов. Закон подписан 21 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Госпрограмма развития архивной отрасли позволит обеспечить сохранность и повысить уровень безопасности архивного фонда республики. Объём финансирования – 8 млн 226 тыс. рублей. На эти средства будет закуплено и установлено современное оборудование, расширятся площади под государственные архивы. Документ подписан 23 июня 2020 года и вступил в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.
Объем финансирования государственной программы – 22 млн 672 тыс. рублей. Из республиканского экологического фонда направят 16 млн 672 тыс., и 6 млн планирует потратить ГУП «Приднестровье-лес». Реализация программы позволит повысить качество приднестровских лесов. Закон подписан 10 августа и вступает в силу с 1 января 2021 года.
В рамках госпрограммы в течение трех лет будут проводиться ремонтно-реставрационные работы на порядка 30 объектах. Общий объем финансирования составляет свыше 6 миллионов рублей за счет средств республиканского и местных бюджетов. Закон подписан 9 января 2020 года.
В государственный реестр могут быть включены недвижимые объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых прошло не менее 40 лет. Поправки инициировал депутат Верховного Совета Михаил Бурла. Раньше памятники можно было включить в реестр после 70 лет. Закон подписан 6 марта и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Закон устанавливает постоянный запрет на промышленное рыболовство на Днестре. Изменения в закон внесли в качестве законодательной инициативы депутаты Верховного Совета Олег Леонтьев и Иван Неделков. Документ подписан 8 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. vspmr.org