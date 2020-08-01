Dnestr.TV

 
0

Какие социально значимые законы вступили в силу с начала 2020 года

Какие социально значимые законы вступили в силу с начала 2020 года

На сайте Верховного Совета ПМР опубликован перечень всех принятых социально значимых законов, вступившие в силу с начала 2020 года.

Сохранение сбалансированности бюджета-2020

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год»

Изменены нормы республиканского бюджета-2020 для сохранения сбалансированности доходов и расходов. Необходимость обусловлена тем, что на экономику Приднестровья в этом году повлияли мировой экономический кризис, вызванный, в том числе, коронавирусной инфекцией, и погодные условия (весенние заморозки, засуха, паводки). Сокращение финансирования предусмотрено по большому количеству направлений. В их числе – расходы по фонду капвложений, дорожному целевому и экологическому фондам. Главная цель изменений закона – выполнить все социальные обязательства государства по выплате пенсий и зарплат в полном объеме и в срок. Закон подписан 10 августа 2020 года.

Совершенствование Таможенного кодекса

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»
Верховным Советом приняты изменения для того, чтобы ускорить экспортно-импортные операции, облегчить взаимодействие органов Государственного таможенного комитета и хозяйствующих субъектов. К примеру, теперь отходы предприятий после переработки сырья, ввезенного из-за рубежа, становятся продукцией внутреннего производства. Раньше они оставались под таможенной процедурой. Кроме этого, внесенные в Таможенный кодекс изменения конкретизируют понятие «незаконное перемещение товаров через таможенную границу ПМР» и устанавливают виды таможенных процедур, которые могут быть применены к таким товарам. Также расширен перечень, когда предусматривается льготный режим таможенного оформления. Предоставлено право любому лицу уплатить таможенные платежи за плательщика, что упростит физическим лицам порядок перемещения товаров через таможенную границу. Также по инициативе Верховного Совета изменен срок убытия товаров при их вывозе с таможенной территории ПМР с момента принятия решения о выпуске товаров с «не позднее 48 часов» на «не позднее 10 дней». Закон подписан 5 августа 2020 года.

Помощь государства в период пандемии коронавируса

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года»
Для поддержки граждан и предприятий в период чрезвычайного положения в республике стали действовать меры государственной поддержки. В числе основных – выплата индивидуальным предпринимателям денежных компенсаций, отсрочка по оплате коммунальных услуг, предоставление продуктовых наборов для детей-льготников, помощь государства в выплате зарплат сотрудникам предприятий. Закон подписан 10 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года»
Уточнены и конкретизированы некоторые нормы закона, касающиеся продления сроков действия квалификационных требований к врачам, сроков доверенности на получение пенсии и сроков принятия наследства. Также конкретизирован вопрос получения денежных компенсаций индивидуальными предпринимателями, находящимися на инвалидности. Закон подписан 27 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2020 год»
Увеличен до 80 миллионов рублей объем финансовых средств, которые правительство может направить на осуществление мер по борьбе с пандемией коронавируса. Источник – целевые бюджетные фонды: Фонд капитальных вложений, Республиканский экологический фонд, Фонд по обеспечению государственных гарантий по расчетам с гражданами, имеющими право на земельную долю (пай), и иными работниками сельскохозяйственных предприятий, Фонд государственного резерва, Фонд поддержки молодежи. Закон подписан 27 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года»

Все индивидуальные предприниматели, которые приостановили свою деятельность ввиду действия чрезвычайного положения, вне зависимости от того, имеют ли они какой-либо дополнительный доход в виде пособий, пенсий, стипендий, имеют право на денежную компенсацию. Упрощена процедура оформления компенсации. Государство финансирует половину оплаты зарплат в размере 1 МРОТ работников малых предприятий, годовой оборот которых составляет до 700 тыс. РУ МЗП. Еще одна мера поддержки – Фонд госрезерва может выдавать беспроцентные займы без залога для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий на выплату зарплаты или налогов. Закон подписан 20 мая и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного положения 2020 года»

Поправки к антикризисному закону носили уточняющий характер. Для индивидуальных предпринимателей упрощен порядок получения денежной компенсации. Уменьшен список документов для предоставления ИП. Представители бизнеса могут продлить на три месяца сроки исполнения предписаний, полученных от контролирующих органов до карантина. Закон подписан 3 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»

Закон предусматривает меры господдержки сельхозпроизводителей, столкнувшихся в 2019 и 2020 годах с неблагоприятными климатическими условиями и ограничениями, связанными с противодействием распространению в республике коронавирусной инфекции. Теперь организации и крестьянские фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность во всех отраслях сельского хозяйства, имеют право на льготное кредитование для пополнения оборотных средств и на восстановление урожая. Хозяйства смогут продлить на 1 год выплату по кредитам, выданным ранее. Сельхозпроизводители, на землях которых зафиксирована 50%-я гибель урожая, освобождаются от уплаты земельного налога, паевого сбора и фиксированного сельхозналога. Аграрии также освобождены от уплаты аренды за землю, на которой погиб урожай и где арендодателем является государство. Крестьянские фермерские хозяйства, работающие на основании предпринимательского патента, освобождены от уплаты налога с потенциально возможного годового дохода. Закон подписан 9 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году»

Законом установлено, что за период действия чрезвычайного положения и карантина продуктовые наборы или денежная компенсация будут выдаваться детям-льготникам до возобновления деятельности организаций образования. Речь идет о воспитанниках детских садов и коррекционных организаций образования, школьниках и обучающихся в организациях начального, среднего и высшего профессионального образования, которые питались бесплатно или на льготных условиях во время учебы. Продуктовые наборы или денежную компенсацию получат также дети-инвалиды до 18 лет включительно, исходя из расчета стоимости питания – 14,5 рубля в день. Авторами изменения в закон выступили депутаты Верховного Совета Александр Коршунов и Олег Петрик. Закон подписан 6 августа, вступил в силу со дня, следующего за днём официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О мерах государственной поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 году»

Законом установлено, что государство выплатит пособие по временной нетрудоспособности приднестровцам, которые находились на карантине после контакта с больным коронавирусом. Пособие выплатят и тем, кто был вынужден выехать за пределы Приднестровья по причине похорон близких родственников, рабочей командировки, прохождения промежуточной и итоговой аттестации в организациях образования. Поддержка государства касается также родителей детей до 8 лет, посещающих детские сады, и родителей детей-инвалидов до 18 лет, являющихся воспитанниками организаций дошкольного образования, Центра дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями или обучающихся в коррекционной школе. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования, распространил свое действие на правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года.

Поддержка борющихся с коронавирусной инфекцией

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики»
Сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, военнослужащим органов государственной службы безопасности, Вооруженных сил, внутренних войск в выслугу лет для назначения пенсии засчитывается 1 день как 3 дня время работы, связанной с оказанием услуг по лечению, обследованию, диагностике, уходу, обслуживанию и транспортировке носителям коронавирусной инфекции. Речь идет о периоде действия чрезвычайного положения и карантина, введенных на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Время работы в тройном размере будет засчитываться также в стаж работникам и гражданам, призванным на специальные военные сборы, которые предоставляли услуги по лечению, обследованию, диагностике, уходу, обслуживанию и транспортировке носителям коронавирусной инфекции. Закон подписан 22 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Льготы для аграриев

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики Приднестровской Молдавской Республики»

Аграрии, перерабатывающие сельхозпродукцию на территории ПМР, теперь пользуются льготами. Это касается выращенной самостоятельно продукции и той, которая закуплена на внутреннем рынке. Предусмотрена возможность применения фиксированного сельхозналога и льготы по уплате налога на доходы организаций с полным циклом производства тем, кто не только производит сельскохозяйственную продукцию, но и перерабатывает ее. Закон подписан 15 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Поддержка работников бюджетной сферы

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья»
Закон дает право молодым семьям, где один из супругов работает в бюджетной сфере, получить государственную субсидию для приобретения жилья. Поддержка касается педагогов, офицерского состава Вооруженных сил, участковых инспекторов милиции МВД, сотрудников уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции. Закон подписан 14 февраля и вступил в силу после 30 дней со дня официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики»

Прокурорским работникам при назначении пенсии за выслугу лет теперь будет засчитываться отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Скорректированы нормы Трудового кодекса и законов «О государственном пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, и их семей», «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей». Общее время нахождения в отпуске по уходу за ребёнком служащих прокуратуры, которое будет засчитываться в выслугу лет, не должно превышать 6 лет. Закон подписан 11 марта 2020 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»

Согласно закону, нагрузка для работников образования и культуры может устанавливаться от 1,5 до 2 ставок. Принять изменения закона предложил депутат Верховного Совета Вадим Левицкий. Причина – отсутствие квалифицированных кадров и необходимость обеспечения образовательного процесса. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании»

В законе прописана норма, которая позволяет работникам общеобразовательных учреждений питаться в учебных заведениях и детских садах на платной основе. Раньше питание для них не предусматривалось в стенах образовательных учреждений. Закон подписан 7 августа и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Повышение зарплат медицинским работникам

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»

Закон снял ограничения, касающиеся суммарно возможных установленных надбавок и доплат в размере 140 РУ МЗП, для работников скорой медицинской помощи, противотуберкулезной службы и отделений гемодиализа. Перечень должностей и конкретные размеры отраслевых надбавок и доплат медицинским работникам устанавливаются нормативным правовым актом Правительства. Закон подписан 3 февраля 2020 года. Размеры оплаты труда данной категории медицинских работников, согласно закону, были увеличены с 1 января 2020 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики»
Законом увеличивается доплата за ургентность медработникам. За каждый час дежурства на дому врачи будут получать как за половину часа рабочего времени в лечебном учреждении. Раньше сумма доплаты, согласно постановлению Правительства, составляла 20%. Увеличить процент до 50 предложил депутат Верховного Совета Илья Васильев. Механизм оплаты определяется нормативным актом Правительства и уполномоченного органа. Закон подписан 23 июня 2020 года и вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Сохранить здоровье нации

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»

Верховный Совет приравнял электронные сигареты, кальяны, снюсы к сигаретам. На законодательном уровне теперь запрещена продажа не только табачной продукции, но и испарительных смесей, устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и несовершеннолетними. Действует запрет на использование электронных сигарет и кальянов несовершеннолетними, а также на вовлечение их в процесс потребления. Внести поправки в закон предложил депутат Верховного Совета Григорий Дьяченко. Закон подписан 27 июля и вступает в силу с 1 сентября.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»
За потребление табака и табачных изделий, испарительных смесей, использование устройств, имитирующих курение табака, в возрасте до 16 лет (вне зависимости от места потребления) налагается административный штраф на родителей или опекунов в размере от 10 до 15 РУ МЗП. Правонарушение, совершенное подростками от 16 до 18 лет, влечет предупреждение. Авторы поправок в КоАП – депутаты Комитета по социальной политике. Закон подписан 27 июля и вступает в силу с 1 сентября.

Защита интересов приднестровцев

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих государственному социальному страхованию»

С 14 до 18 лет увеличен возраст ребёнка-инвалида, во время болезни которого ухаживающему за ним родителю будет выдаваться больничный лист и пособие по нетрудоспособности. Закон подписан 6 марта и вступил в силу спустя 14 дней после официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Организации, предоставляющие приднестровцам работу за рубежом, обязаны получить лицензию на этот вид деятельности. Закон подписан 11 марта.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продлят до 27 лет тем приднестровцам этой категории, которые до 25 лет не окончили высшее учебное заведение. До окончания высшего учебного заведения продлится и срок выплаты пособий. Дополнения закона связаны с тем, что в некоторых случаях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 25 лет исполняется в период обучения. Это не позволяет им в полной мере получить все предусмотренные законом гарантии, в том числе единовременное пособие по трудоустройству. Установлено, что за счет средств государственного бюджета образование различных уровней можно получать только однократно. Закон подписан 22 июля 2020 года и вступил в силу по истечении 14 дней после дня официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»

Закон устанавливает правовые основы для деятельности микрофинансовых организаций. Прописан порядок и условия предоставления микрозаймов, условия создания, деятельности и реорганизации микрофинансовых организаций. Законодательно закреплены права и обязанности Приднестровского республиканского банка, который будет контролировать сферу микрофинансирования. Организации, предоставляющие микрозаймы, в том числе потребительские займы, на территории ПМР, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями Закона до 1 февраля 2021 года. Таким организациям необходимо получить статус микрофинансовых организаций (направив в центральный банк документы) либо прекратить свою деятельность. Закон подписан 5 августа и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Для безопасности граждан

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики»

Временно ужесточены меры ответственности за уклонение от обязательной госпитализации для медобследования или от временной изоляции граждан с подозрением на инфекционное заболевание. Закон подписан 21 марта и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Уголовный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»

Установлена ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства. Авторы изменений – депутаты Комитета по общественным объединениям. Закон подписан 30 июля и вступает в силу спустя 14 дней после официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»

В Приднестровье введена административная ответственность за использование телефона водителем во время движения автомобиля. За первое правонарушение – штраф 5 РУ МЗП (92 рубля), за повторное – 35 РУ МЗП (644 рубля). Скорректировать нормы КоАПа предложили депутаты Верховного Совета Галина Антюфеева и Виталий Калин. Правонарушение не будет выявляться автоматическими техническими средствами фото- и видеосъемки. Протокол об административном правонарушении будет составлять инспектор ГАИ. В парламенте считают: введение админответственности будет дисциплинировать водителей. Если нужно ответить на телефонный звонок, необходимо использовать Bluetooth-гарнитуру или включить громкую связь. Закон подписан 6 августа и вступает в силу спустя 14 дней после официального опубликования.

Корректировка Жилищного кодекса

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Жилищный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»

Списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, теперь должны размещаться на официальном сайте государственной администрации города (района). С обязательным соблюдением законодательства в области персональных данных. Действующая ранее норма, предусматривающая публикацию в газете «Приднестровье», исключена, так как, по мнению депутатов Верховного Совета, является архаичной и никогда не применялась. Закон подписан 15 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Жилищный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»

Собственники нежилых помещений многоквартирных домов будут принимать участие в содержании всего дома. В многоэтажках на первых этажах или в подвалах часто располагаются магазины и другие коммерческие объекты. Раньше собственники этих помещений не обязаны были принимать участие в содержании всего дома. Поправки в Жилищный кодекс инициировала группа депутатов Комитета по государственной региональной политике. Закон подписан 23 июля 2020 года и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Жилищный кодекс Приднестровской Молдавской Республики»

Дополнительная норма Жилищного кодекса касается вопроса разделения ответственности за ремонт коммунальных сетей тепло-, водо-, газоснабжения и электросетей, пролегающих за периметром дома. На законодательном уровне прописано, что граница раздела ответственности будет проходить либо по счетчику, либо по границе дома. Правительством будет разработан упрощенный механизм по передаче проходящих за периметром дома коммуникаций на баланс предприятий естественных монополий. Для этого представителям кооперативных домов или управляющих компаний необходимо будет подавать заявление в коммунальные предприятия. Закон подписан 31 июля и вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Для оперативности и удобства


Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об актах гражданского состояния»

В документе речь идет об оперативном получении миграционной службой республики информации о гражданском состоянии приднестровцев. Закон подписан 15 мая и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике»

Согласно закону официальным опубликованием правовых актов органов местного государственного управления и местного самоуправления считается публикация их полного текста в печатном издании или на официальном сайте. В случае первого официального опубликования правовых актов на официальном сайте соответствующего органа необходимо их опубликование в ближайших номерах печатного издания, учредителями которого являются органы местного государственного управления и (или) местного самоуправления. При этом объемные графические и табличные приложения к указанным правовым актам в печатном издании могут не приводиться. Закон 23 июля 2020 года подписан и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Оплата по безналичному расчету

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики»

Магазины и торговые предприятия с 1 января 2021 года обязаны обеспечить возможность оплаты товаров по безналичному расчету – с помощью карты одного из коммерческих банков республики. При этом у покупателя остается право выбора – платить наличными или по карте. Если магазин или торговое предприятие не обеспечит возможность расплачиваться с помощью банковских карт, с 1 июля 2021 года их будут штрафовать. За отказ в предоставлении покупателю возможности заплатить по безналичному расчету предусмотрен штраф от 100 до 200 РУ МЗП. За отсутствие у продавца электронного терминала, предоставляющего возможность оплатить товары платежной картой, штраф от 200 до 400 РУ МЗП. Закон подписан 21 апреля.

Для открытия Республиканского центра инвалидов в Тирасполе

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»

В законе утверждены структура, новое штатное расписание Республиканского спортивного реабилитационно-восстановительного центра инвалидов в Тирасполе и заработные платы сотрудников. В штате предусмотрено наличие всех необходимых специалистов и вспомогательного персонала. Закон подписан 7 июля 2020 года и вступил в силу с 1 августа.

Поправки в закон о госзакупках

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»

Закон действует с начала этого года и распространяется пока только на 5 организаций, включенных в пилотный проект. С 1 июля 2020 года все экономические агенты Приднестровья должны были приступить к реализации закупок на основании нового закона. Однако правительство предложило продлить срок действия пилотных проектов до конца года. Для апробации нового закона, выявления всех минусов и плюсов, оперативного внесения изменений в этот закон депутаты Верховного Совета увеличили количество учреждений и предприятий, которые перейдут в пилотный проект по госзакупкам с 1 июля 2020 года. Все остальные государственные хозяйствующие субъекты перейдут на руководство законом «О закупках в ПМР» уже с 1 января 2021 года. Закон подписан 7 июля 2020 года.

Изменения в предпринимательской сфере

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения»

Закон, разработанный депутатами Комитета по развитию предпринимательства, дает право предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, приостанавливать либо прекращать работать по этой системе в течение налогового периода. Такое право было только у предпринимателей, которые работают по патентной системе. Закон подписан 15 июля 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Госпрограммы в сфере здравоохранения, архивной отрасли и лесного хозяйства

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике» на 2020–2024 годы»

Общий объем финансирования государственной программы – свыше 104 миллионов рублей, в том числе из республиканского бюджета –
почти 85 миллионов рублей, и более 19 миллионов за счет внебюджетных фондов. Закон подписан 21 апреля и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы развития архивной отрасли Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2023 годы»

Госпрограмма развития архивной отрасли позволит обеспечить сохранность и повысить уровень безопасности архивного фонда республики. Объём финансирования – 8 млн 226 тыс. рублей. На эти средства будет закуплено и установлено современное оборудование, расширятся площади под государственные архивы. Документ подписан 23 июня 2020 года и вступил в силу по истечении 7 дней со дня официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Государственной программы по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда Приднестровской Молдавской Республики на 2021–2041 годы»

Объем финансирования государственной программы – 22 млн 672 тыс. рублей. Из республиканского экологического фонда направят 16 млн 672 тыс., и 6 млн планирует потратить ГУП «Приднестровье-лес». Реализация программы позволит повысить качество приднестровских лесов. Закон подписан 10 августа и вступает в силу с 1 января 2021 года.

Сохранение памятников и биологических ресурсов

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2021 годы»

В рамках госпрограммы в течение трех лет будут проводиться ремонтно-реставрационные работы на порядка 30 объектах. Общий объем финансирования составляет свыше 6 миллионов рублей за счет средств республиканского и местных бюджетов. Закон подписан 9 января 2020 года.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О недвижимых объектах культурного наследия»

В государственный реестр могут быть включены недвижимые объекты культурного наследия, со времени возникновения или с даты создания которых прошло не менее 40 лет. Поправки инициировал депутат Верховного Совета Михаил Бурла. Раньше памятники можно было включить в реестр после 70 лет. Закон подписан 6 марта и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов Приднестровской Молдавской Республики»

Закон устанавливает постоянный запрет на промышленное рыболовство на Днестре. Изменения в закон внесли в качестве законодательной инициативы депутаты Верховного Совета Олег Леонтьев и Иван Неделков. Документ подписан 8 июня 2020 года и вступил в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
vspmr.org
  • Сегодня, 16:28
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новые правила въезда в Украину для иностранцев и гражда ...
  • Граждане Молдовы могут получить гражданство России в уп ...
  • В Бендерах 16-летний подросток покончил жизнь самоубийс ...
  • С начала года в Молдове от онкологии умерло почти в чет ...
  • Чтобы выехать за пределы ПМР нужно разрешение Оперштаба ...
  • Впервые в Приднестровье показали видео, как умерших от ...
  • Минсоцзащиты опубликовал величину прожиточного минимума ...
  • Что будет с Линксервисом?
  • Народ говорит Спасибо!
  • No comment. И снова провал в Бендерах
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна