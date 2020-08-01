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Каушанские спасатели смастерили первый в стране пожарный мотоцикл

Каушанские спасатели смастерили первый в стране пожарный мотоцикл

Каушанские спасатели обзавелись пожарным мотоциклом — первым в стране.

Они, можно сказать, собрали заново железного коня 81-го года выпуска, привезённого из Бельц на эвакуаторе, установили оборудование для тушения и, конечно, проблесковый маячок, передает publika.md

"Мы перебрали каждую деталь, всё почистили и покрасили. Придали блеска для красоты", - говорят спасатели.

"Управление закупило шины вместо износившихся, новый аккумулятор. Мотонасос собрали из нескольких запчастей. Ему лет 40, так что часть деталей пришлось изготовить самим", - рассказывает глава регионального управления по ЧС Геннадий Кучук.

Коляску заменили насосом с пропускной способностью до восьмисот литров воды в минуту. Пожарные не скрывают: переделали мотоцикл по большей части для выставок, но и в настоящем тушении его можно смело задействовать: "Например, если вспыхнул пожар в лесу, у озера. Машина может не проехать, чтобы качать воду, а мотоцикл проедет".
publika.md
  • Сегодня, 16:33
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