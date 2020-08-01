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В Бендерах запускают три проекта развлекательного отдыха для детей

В Бендерах запускают три проекта развлекательного отдыха для детей

Для организации летнего отдыха и оздоровления, а также дополнительного образования детей и молодежи в летний период, с 17 августа 2020 года запускаются новые формы организации отдыха:

- «Лагерь дневного пребывания» на базе филиалов МОУ «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества». В программе: мастер-классы, творческие занятия, развлекательные мероприятия и экскурсии. Организовано 2-х разовое питание.

- «Каникулы с пользой» для подростков 14-17 лет. В программе мероприятия спортивной и культурно-досуговой направленности.

- «Отдых выходного дня» на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Юность» для работающей молодежи и молодых семей с детьми. В программе: спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис); подвижные игры на свежем воздухе для взрослых, командные и семейные игры; коллективные творческие мероприятия.

В Бендерах запускают три проекта развлекательного отдыха для детей

В Бендерах запускают три проекта развлекательного отдыха для детей
bendery-ga.org
  • Сегодня, 16:39
  • DTV
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