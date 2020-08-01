Для организации летнего отдыха и оздоровления, а также дополнительного образования детей и молодежи в летний период, с 17 августа 2020 года запускаются новые формы организации отдыха:
- «Лагерь дневного пребывания» на базе филиалов МОУ «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества». В программе: мастер-классы, творческие занятия, развлекательные мероприятия и экскурсии. Организовано 2-х разовое питание. - «Каникулы с пользой» для подростков 14-17 лет. В программе мероприятия спортивной и культурно-досуговой направленности.
- «Отдых выходного дня» на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Юность» для работающей молодежи и молодых семей с детьми. В программе: спортивные игры (волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис); подвижные игры на свежем воздухе для взрослых, командные и семейные игры; коллективные творческие мероприятия.