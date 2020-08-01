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Худшие опасения "чеховцев" в Кишиневе подтвердились

Худшие опасения "чеховцев" в Кишиневе подтвердились

Худшие опасения большинства сотрудников Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова в Кишиневе уже подтвердились, поскольку назначенная и.о. директора Театра Чехова Татьяна Катаранчук подписала бессрочные контракты со всеми петиционерами, которые выступили ранее против директора театра Константина Харета и добились его временной отставки с занимаемой должности, при этом с ними ранее отказалось работать большинство артистов театра, вставших на защиту своего директора, народного артиста Республики Молдова Константина Харета, передает Noi.md.

Как отмечают сотрудники театра Чехова, почувствовав себя директором, она уже уволила нового сотрудника театра и сказала, что взломает двери в приёмную и кабинет замдиректора, который находится на данный момент в отпуске.

"Чеховцы" возмущены тем, что Татьяна Катаранчук подписала контракты с теми, кто с сентября 2019 г., с начала юбилейного театрального сезона, предательски, за спиной у коллектива писал жалобы во все возможные и невозможные инстанции с целью смещения с должности директора Константина Харета; с теми, кто начал войну, навсегда расколол коллектив, дестабилизировал творческую и рабочую атмосферу в театре; с теми, с кем большинство актёров не выйдет больше на одну сцену; с теми, кто продолжает изводить, терроризировать, оскорблять, разрушать театр и коллектив; с теми, кого так активно поддерживает Министерство культуры.

Ранее большинство "чеховцев" высказались в поддержку Константина Харета и призвали власти продлить с ним на 5 лет трудовой контракт в должности генерального директора, чтобы сохранить лидирующую позицию театра в стране и не допустить его развала.

В своем новом открытом письме к властям и СМИ сотрудники Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова потребовали прекратить издеваться над коллективом и вернуть ему директора Константина Харета.
Noi.md
  • Сегодня, 16:44
  • DTV
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