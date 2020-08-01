Президент России Владимир Путин в воскресенье в ходе телефонных переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность Москвы посодействовать в разрешении проблем на основе договора о создании Союзного государства, а также по линии ОДКБ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - сообщает пресс-служба.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вновь обсудили ситуацию в республике, пообщавшись второй раз за прошедшие 24 часа, передает ТАСС.
Предыдущая беседа глав государств на ту же тему состоялась днем ранее. Тогда собеседники обсудили взаимодействие профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике россиян, а также выразили уверенность, что все проблемы в республике в скором времени будут урегулированы.
В воскресенье с российской стороны также была подтверждена готовность оказать необходимое содействие республике в разрешении возникших проблем на основе принципов договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности.
В свою очередь пресс-служба Лукашенко сообщила, что президенты Белоруссии и России подтвердили готовность совместно реагировать на внешние угрозы.
"Главы государств провели основательные консультации по всем вопросам. Лидеры стран еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности", - цитирует пресс-службу агентство БелТА.
Лидеры государств редко проводят несколько бесед друг с другом в столь короткий промежуток времени. В частности, такие интенсивные переговоры вел президент США Дональд Трамп с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сразу после истечения сделки ОПЕК+, державшейся на договоренностях РФ и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшей стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. tass.ru