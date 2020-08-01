По информации, озвученной на заседании Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, в двух карантинных госпиталях республики проходят лечение 152 носителя COVID-19. Еще пятеро инфицированных приднестровцев находятся в медстационарах Кишинева. Кроме того, в лечебно-профилактических учреждениях республики результатов тестирования ожидают 63 пациента с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме. В условиях домашнего карантина изолировано 2317 человек.
В ходе совещания отмечено также, что за четыре отчетных дня 25 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии справились с болезнью 1459 из 1685 выявленных инфицированных (более 86%). COVID-летальность в Приднестровье составляет 3,4%.
За время, прошедшее с прошлого заседания Оперштаба, в Приднестровье проведено лабораторное исследование 894 биопроб. В 50 случаях подтвердился факт заболевания COVID-19. В числе заболевших – 11 медработников бендерской поликлиники. Президент, говоря об этом факте, поручил Минздраву усилить контроль исполнения медработниками карантинных требований, в частности использования СИЗ, передает пресс-служба Президента.
В период с 13 по 16 августа в территориальные кризисные центры поступило 9500 обращений. Большая часть из них (около 5000) связанна с разрешением на выезд за пределы республики. По результатам рассмотрения около четырёх тысяч обращений одобрено. За этот же период на территорию Приднестровья въехало 1092 гражданина, которым предписано находиться на самоизоляции. president.gospmr.org