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Президент провел заседание Оперштаба

Президент провел заседание Оперштаба

По информации, озвученной на заседании Оперштаба по профилактике и недопущению распространения коронавируса, в двух карантинных госпиталях республики проходят лечение 152 носителя COVID-19. Еще пятеро инфицированных приднестровцев находятся в медстационарах Кишинева. Кроме того, в лечебно-профилактических учреждениях республики результатов тестирования ожидают 63 пациента с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме. В условиях домашнего карантина изолировано 2317 человек.

В ходе совещания отмечено также, что за четыре отчетных дня 25 пациентов выздоровели. Всего за время пандемии справились с болезнью 1459 из 1685 выявленных инфицированных (более 86%). COVID-летальность в Приднестровье составляет 3,4%.

За время, прошедшее с прошлого заседания Оперштаба, в Приднестровье проведено лабораторное исследование 894 биопроб. В 50 случаях подтвердился факт заболевания COVID-19. В числе заболевших – 11 медработников бендерской поликлиники. Президент, говоря об этом факте, поручил Минздраву усилить контроль исполнения медработниками карантинных требований, в частности использования СИЗ, передает пресс-служба Президента.

В период с 13 по 16 августа в территориальные кризисные центры поступило 9500 обращений. Большая часть из них (около 5000) связанна с разрешением на выезд за пределы республики. По результатам рассмотрения около четырёх тысяч обращений одобрено. За этот же период на территорию Приднестровья въехало 1092 гражданина, которым предписано находиться на самоизоляции.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 10:24
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