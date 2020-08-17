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Посольство России в Кишиневе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Посольство России в Кишиневе эвакуировали из-за сообщения о бомбе

На место происшествия прибыли полицейские, спасатели и сапёры. Территорию вокруг здания оцепили, сотрудников эвакуировали. Информацию для deschide.md подтвердил заместитель главы Национального инспектората общественной безопасности Алексей Гросу.

После сообщения о бомбе прошла проверка, но ничего подозрительного правоохранители не нашли.

Сообщение о бомбе в посольстве России в Молдове не подтвердилось, об этом сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь кишиневской полиции Наталия Стати.

"В результате проверки не было найдено каких-либо подозрительных предметов", - заявила Стати.

По словам собеседницы, правоохранители и специалисты различных профильных служб покинули территорию.

Напомним, посольство России в Молдове в понедельник утром оцепили из-за сообщения о бомбе. О минировании сообщили в Инспекторат полиции сектора Буюкань в 9.00 и по электронной почте диппредставительства.

Подобный инцидент не первый за это лето.

Ранее, 1 июня, в Инспекторат полиции сектора Буюканы поступило сообщение о минировании здания дипмиссии. Туда сразу отправились все профильные службы, зону оцепили, персонал эвакуировали. После проведенных проверок по периметру сотрудники службы Bombteh на расстоянии 15-20 метров от здания обнаружили подозрительную зеленую сумку. Ее осмотрели. В ней не было найдено взрывоопасных предметов, а только одежда.

Затем 5 июня на электронный адрес посольства поступило новое сообщение о "минировании". Оно оказалось ложным. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Позднее 18 июня поступило еще одно сообщение о минировании здания диппредставительства.

Согласно статье 281 УК РМ, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба в крупных размерах или наступления иных тяжких последствий, наказывается штрафом от 550 до 850 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет.
sputnik.md

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