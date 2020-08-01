В адрес Оперативного штаба поступают обращения граждан с просьбой изменить правила пользования электротранспортом.
На заседании Оперштаба было предложено перевозить людей (в том числе с детьми) по справкам к месту работы в утреннее время до 8:30 и обратно домой с 16:00 до 18:00. В остальные часы по будням и в выходные дни без ограничений по времени троллейбусами смогли бы пользоваться все. Окончательное решение будет принято после изучения вопроса, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Напоминаем, что правила перевозок пассажиров в режиме действующих ограничительных мер остаются прежними: маски и дезинфекция рук обязательны для всех, люди размещаются только на посадочных местах. Обработка спецсредствами салона и поверхностей в троллейбусе должна проводиться регулярно. mvdpmr.org