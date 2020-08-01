Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Кубок Президента РФ проходили на гребном канале в Крылатском 15 и 16 августа. Тираспольчанин Кирилл Шамшурин так же, как и на чемпионате России, выиграл две высшие награды на олимпийской дистанции 1000 метров: в каноэ-одиночке и двойке. Его напарником в двойке и главным соперником в одиночке был Илья Первухин.
Напомним, спортсмены в двойке ранее завоевали олимпийскую лицензию для российской сборной. Экипаж остается сильнейшим в России, и на Олимпиаду 2021 года в Токио поедет с большой вероятностью именно он, передает novostipmr.com.
Каноэ-двойка Владислав Чеботарь - Виктор Мелантьев завоевала на Кубке Президента бронзу. Кроме того, Кирилл Шамшурин стал победителем на дистанции 3 км. Он лидировал с самого начала и обогнал соперников более чем на 100 метров.
В байдарках-двойках на 1000-метровке в финал вышли сразу три приднестровца. Василий Погребан вместе с напарником финишировал третьим, Андрей Ласкорунский - пятым, Данил Ветров закрыл финал. Александр Дьяченко занял 4-е место в спринте.
В Кубке Президента РФ приняли участие около 370 спортсменов. Организаторы постарались сделать соревнования максимально зрелищными. Кроме классических дисциплин, программа включала также заезды смешанных экипажей, ветеранов, параканоэ, гонки на лодках «Дракон», эстафеты и сапсерфинг - греблю стоя на доске.
Сильнейшие спортсмены РФ планируют участвовать в этом году в Кубке мира в Венгрии и чемпионате Европы в Румынии. Соревнования пока не отменены. novostipmr.com