Как стало известно, обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину. Следственный департамент МВД считает его одним из важных участников вывода денег из России по так называемой молдавской схеме. Банкиру инкриминируется отмывание более $1 млрд. Господин Кузьмин полностью признал свою вину и может рассчитывать на рассмотрение его дела в суде в особом порядке. Впрочем, от ареста сотрудничество со следствием его не избавило, пишет kommersant.ru.
По словам источников “Ъ”, предъявленное Олегу Кузьмину окончательное обвинение заметно отличается от того, что фигурировало в уголовном деле на начальной стадии следствия. Сразу после задержания банкиру инкриминировали п. »а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов), а теперь в фабуле обвинения указан и куда более тяжкий п. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Как считает Следственный департамент МВД РФ, Олег Кузьмин был одним из создателей ОПС, лидирующая роль в котором принадлежала влиятельным молдавским политикам Владимиру Плахотнюку и Вячеславу Платону, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкирам Александру Григорьеву и Александру Коркину.
По данным следствия, господин Кузьмин в конце июля 2013 года через господина Коркина познакомился с главой Демократической партии Молдавии Плахотнюком и, узнав от последнего о запуске в действие так называемой молдавской схемы вывода средств из России, добровольно решил поучаствовать в ее реализации.
Вскоре, по данным правоохранителей, банкир стал одним из ключевых участников махинаций, в которых были задействованы не только молдавские и российские, но и украинские, а также латвийские кредитные учреждения. Напомним, суть «молдавской схемы» заключается в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.
«Европейский экспресс» был включен в эту схему. В 2013 году он открыл корсчет в кишиневском Мoldindconbank, который был оператором схемы и аккумулировал основные деньги, подлежащие выводу из России. По указанию господина Кузьмина, говорится в деле, в Санкт-Петербурге и Москве был проведен подбор технических фирм для махинаций. Именно эти компании открывали в «Европейском экспрессе» счета, на которые поступали деньги. Затем на эти средства через биржу закупалась валюта, и они оказывались на корсчетах в зарубежных банках, откуда и списывались по решениям молдавских судов. Таким образом через банк Олега Кузьмина, по подсчетам следствия, было выведено более $1 млрд (40,1 млрд руб. по тогдашнему курсу).
Олегом Кузьминым полицейские заинтересовались, между тем, лишь в апреле 2019 года — спустя пять лет после отзыва у его банка лицензии. С 25 мая 2019 года господин Кузьмин находится в СИЗО. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это дает ему право на особый порядок рассмотрения дела в суде и существенное смягчение наказания, однако на меру пресечения банкира сделка никак не повлияла — он по-прежнему находится под стражей. kommersant.ru