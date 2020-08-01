В России учителей обяжут носить маски в школах в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.
Там уточнили, что учителя должны будут носить маски, а учащихся не будут обязывать их носить, однако ребенок может быть в маске, если на этом настаивают его родители.
В ведомстве добавили, что если преподаватель не будет надевать маску, то родители могут обратиться в администрацию школы.
Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее рассказал, что 1 сентября учебный год стартует в «очном нормальном формате», регионы будут самостоятельно определять формат проведения школьных линеек 1 сентября исходя из ситуации с коронавирусом, пишет aif.ru.
Он также сообщил, что в школах России из-за пандемии не будет массовых мероприятий до 1 января 2021 года. aif.ru