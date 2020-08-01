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Российских учителей в новом учебном году обяжут носить маски

Российских учителей в новом учебном году обяжут носить маски

В России учителей обяжут носить маски в школах в новом учебном году в целях профилактики коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Там уточнили, что учителя должны будут носить маски, а учащихся не будут обязывать их носить, однако ребенок может быть в маске, если на этом настаивают его родители.

В ведомстве добавили, что если преподаватель не будет надевать маску, то родители могут обратиться в администрацию школы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее рассказал, что 1 сентября учебный год стартует в «очном нормальном формате», регионы будут самостоятельно определять формат проведения школьных линеек 1 сентября исходя из ситуации с коронавирусом, пишет aif.ru.

Он также сообщил, что в школах России из-за пандемии не будет массовых мероприятий до 1 января 2021 года.
aif.ru
  • Сегодня, 19:57
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