Председатель Правительства проинформировал Главу государства о текущей работе по подготовке школ республики к работе в новом учебном году в условиях риска распространения коронавирусной инфекции.
Организация учебного процесса будет проходить при учете требований Санитарного регламента, утвержденного Правительством. Среди них и возможность перейти на дистанционное обучение в случае необходимости. Для этого в школы проводят высокоскоростной интернет. Как сообщил Александр Мартынов, договор на проведение работ уже заключен с ЗАО «Интерднестрком» и специалисты начали прокладку оптоволокна, передает пресс-служба Правительства.
Также приступили к модернизации внутренней электропроводки и установке розеток для компьютерной техники, которую по инициативе Правительства закупают для школ республики. Всего приобретут 2 тыс. моноблоков, первая партия которых поступит уже в сентябре.
По поручению Правительства, в том числе, запущена программа по замене оконных блоков в школьных классах. Регулярное проветривание – одно из основных требований Санрегламента. Премьер не раз отмечал, что среди приоритетных задач Правительства не только разработать Санрегламент, но и обеспечить возможность его исполнения.
Для этого приобретаются термометры, дезсредства для полов и поверхностей, антисептики для рук, средства защиты. Поставки планируются к концу августа.
Чтобы обеспечить эффективное использование дезинфицирующих препаратов, по поручению Премьера разрабатывается план-график проведения тренингов по их правильному использованию для обработки учебных аудиторий и классов.
Все школы и детские сады, средне-специальные и высшие учебные заведения республики должны пройти комиссионную проверку на предмет соответствия Санрегламенту до 28 августа. Об этом также проинформировал Александр Мартынов участников заседания Оперштаба. Соответствующее поручение Председатель Правительства давал всем ответственным ведомствам на недавнем Координационном совете.
В свою очередь министр просвещения Алла Николюк доложила о работе по организации непосредственно процесса обучения. Так, на данном этапе уже разработаны паспорта школ, на основании которых даны рекомендации по организации учебного процесса на местах.
Огромное внимание уделяется вопросу координации расписания. Здесь важно предусмотреть ряд нюансов, опираясь на выбранный школой график обучения, соотношение очных и онлайн уроков, организацию рабочего дня педагога. До 25 августа Минпрос должен согласовать с СЭС и утвердить школьное расписание по каждому учебному заведению с учетом требований Санитарного регламента.
К 25 августа, по словам профильного министра, будет собрана и информация по обеспеченности семей школьников компьютерной техникой. Итоги четвертой четверти прошлого учебного года показали, что порядка 7% детей не имели доступа к дистанционному обучению ввиду отсутствия компьютера или иных гаджетов.
Что касается самих учебных заведений, то многие классы уже оборудованы оргтехникой, что позволит педагогам при наличии высокоскоростного интернета проводить уроки в стенах школьных кабинетов. Но подход к организации учебного процесса будет гибким, что не исключает возможности проведения онлайн-занятий учителем из дома.
Премьер напомнил, что Минпросу поручено в августе провести семинары для педагогов по работе с образовательной платформой Moodle. Именно она выбрана для организации интернет школы в Приднестровье.
Также для преподавательского состава будет подготовлена памятка с алгоритмом действий при выявлении ученика с симптомами вирусного заболевания. gov-pmr.org