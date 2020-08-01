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Додон поблагодарил Эрдогана за поставку 50 аппаратов ИВЛ

Додон поблагодарил Эрдогана за поставку 50 аппаратов ИВЛ

Об этом президент Игорь додон написал в понедельник на своей странице в facebook.

«Выражаю благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он дал согласие на поставку в нашу страну 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных Республикой Молдова посредством проекта Всемирного банка у государственного турецкого предприятия USHAS авансом в размере 10%», - написал он.

Додон сообщил, что остальная часть денег будет переведена позднее, а также отметил, что, согласно правилам и процедурам турецкой стороны, предоплата должна была быть произведена в полном размере, пишет point.md.

«Таким образом, в ближайшее время в нашу страну поступят еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые чрезвычайно важны в борьбе с COVID-19», - считает он.

Президент также сообщил, что в конце будущей недели запланирован рабочий визит министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу в Молдову.

Додон поблагодарил Эрдогана за поставку 50 аппаратов ИВЛ

Point.md
  • Сегодня, 20:18
  • DTV
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