Об этом президент Игорь додон написал в понедельник на своей странице в facebook.
«Выражаю благодарность Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он дал согласие на поставку в нашу страну 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных Республикой Молдова посредством проекта Всемирного банка у государственного турецкого предприятия USHAS авансом в размере 10%», - написал он.
Додон сообщил, что остальная часть денег будет переведена позднее, а также отметил, что, согласно правилам и процедурам турецкой стороны, предоплата должна была быть произведена в полном размере, пишет point.md.
«Таким образом, в ближайшее время в нашу страну поступят еще 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые чрезвычайно важны в борьбе с COVID-19», - считает он.
Президент также сообщил, что в конце будущей недели запланирован рабочий визит министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу в Молдову.