В Приднестровье будут готовить техников-мехатроников. Эти специалисты востребованы в машиностроении, сельском хозяйстве и лёгкой промышленности. В августе Правительство утвердило распоряжение об обучении по такой специальности. Как сообщает Торгово-промышленная палата Приднестровья (инициатор этой идеи), мехатроников будут готовить в рамках пилотного проекта и по системе дуального образования.
Так что уже с сентября этого года обучение по новому профилю начнётся сразу в двух учреждениях: Тираспольском аграрно-техническом колледже им. М.В. Фрунзе и в Бендерском торгово-техническом техникуме. Речь о техниках-мехатрониках сельхозмашин и оборудования, а также швейного оборудования. Пока это только эксперимент, но сами специалисты очень востребованы на рынке труда, сообщает novostipmr.com.
Для ускоренной подготовки таких специалистов в новом учебном году студентам 3-го курса, обучающимся по родственным специальностям в этих учебных заведениях, предложат пройти дополнительную программу профессиональных модулей по специальности «мехатроника» в форме дуального образования. Всего примерно 40 человек.
Те, кто успешно пройдёт аттестацию, получат при выпуске дополнительную специальность.
А в следующем (2021-2022) учебном году мехатроников (минимум по 15 бюджетных мест на каждое направление) планируется готовить по классической схеме набора абитуриентов на договорной основе между участниками образовательного процесса. Учить будут уже в трёх организациях. Это Тираспольский аграрно-технический колледже, Бендерский торгово-технологический и столичный промышленно-строительный техникумы.
Как отмечают в ТПП, данный вопрос должен заинтересовать и другие образовательные организации: Рыбницкий политехнический техникум, Технический колледж им. Гагарина, Дубоссарский индустриальный техникум. Дуальное обучение - это не попытка, а реальный путь решить насущные кадровые проблемы предприятий на взаимовыгодных с ними условиях, подчеркивают в Торгово-промышленной палате республики. novostipmr.com